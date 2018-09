Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul tentativei de talharie de la o banca din Sectorul 2 - un tanar de 25 de ani din Bucuresti, a fost prins de politisti si dus la audieri la sediul Politiei Capitalei.

- Un barbat inarmat cu un obiect intepator a intrat, vineri, intr-o banca din Sectorul 2 si a cerut bani din casierie. Unul dintre angajati l-a impins spre iesire, suspectul fugind fara a sustrage valori. Politistii din Bucuresti incearca sa-l identifice pe barbat, transmite News.ro . ”In aceasta dimineata,…

- Un refugiat sirian este principalul suspect in cazul crimei din Bucuresti. Barbatul ar fi ucis-o pe femeia care lucra ca menajera in vila din Militari, cel mai probabil, pentru a se razbuna pe fiica proprietarilor, oameni de afaceri din Capitala.

- Angajatii din Tineret si Sport din țara au participat, joi, la un miting in București, nemulțumiți de salariu. Peste 200 de persoane au mers la sediul Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), dar au aflat ca ministrul Ioana Bran iși luase ...

- ISU Bucuresti – Ilfov a intervenit sambata in Capitala, care s-a aflat sub cod portocalliu de ploi si vijelii, pentru a ridica mai multi copaci cazuti pe carosabil sau pe masini si in cazul unor case si curti inundate. De asemenea 13 autovehicule au fost avariate, titreaza News.ro. Echipele de interventie…

- CHIȘINAU, 2 iulie — Sputnik. Primarul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, și mai mulți reprezentanți ai Primariei sectorului 1 a municipiului Bucuresti au inspectat șantierul de reconstrucție a scarii de granit din Parcul „Valea Morilor". Reprezentanții celor…