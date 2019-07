Suspectul în cazul incidentului mortal din gara Frankfurt era căutat de poliţia elveţiană Suspectul este acuzat ca si-a amenintat cu cutitul o vecina, inainte de a o incuia si a parasi locul incidentului, a declarat seful politiei federale germane, Dieter Romann, intr-o conferinta de presa la Berlin.



Barbatul, ce are cetatenia eritreeana, era cunoscut de politie pentru ''alte asemenea infractiuni comise in Elvetia'', a adaugat Romann.



Luni, individul respectiv i-a impins pe calea ferata pe un baiat si pe mama sa in gara din Frankfurt. Femeia, in varsta de 40 de ani, a reusit sa se salveze, insa fiul sau a fost lovit de un tren regional de mare viteza care intra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Audi, model S8, in valoare de 70.000 de Euro, cautat de autoritatile din Germania, alerta fiind emisa in aceeasi zi. Ieri, in jurul orei 17.50, la Punctul de Trecere al Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au identificat și predat autoritaților competente un cetațean ucrainean, cautat de autoritațile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni contra proprietații. Ieri, 24 iulie 2019, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere…

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de politisti, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in parcul din Faget, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Suspectul a fugit cu o bicicleta, apoi a amenintat proprietarul unei masini si a fugit cu autoturismul. Potrivit…

- Cel puțin șapte mașini de poliție au ajuns in fața instituției de invațamant, iar persoanele din cladire au fost evacuate. Unii studenți au fost chiar scoși de la examene, potrivit Mirror. „Autoritațile inarmate au fost trimise la Universitatea Exeter dupa ce un student a amenințat alți studenți,…

- O bomba americana de 100 de kilograme folosita in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita vineri in centrul orasului Berlin, in apropiere de emblematica piata publica Alexanderplatz, a anuntat Politia locala, citata de AFP si titrata de Agerpres. Descoperita in proximitatea unui…

- Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața in urma unui luari de ostatici in orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online, potrivit mediafax.Citește și: Atacat in emisiunea lui Mihai Gadea, liderul USR-PLUS contractat de Liviu Dragnea anunța:…

- 'Obiectivul este de a arata altor tari eforturile noastre de reconstructie si de a explica modalitatea prin care institutii din alte tari pot contribui', a precizat telefonic pentru AFP directorul Alexander Kellner, inainte de a se imbarca in avionul care urma sa-l transporte de la Rio la Berlin.…

- Un microbuz dat in consemn de autoritatile italiene, inca din urma cu circa doua luni, a fost descoperit de echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret.Potrivit comunicatului primit de la ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie ...