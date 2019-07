Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște nicio fapta in fața anchetatorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul din Caracal, se afla, la ora transmiterii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei disparute la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de…

- Suspectul de la Caracal ar fi recunoscut crimele abominabile, conform unor surse Realitatea. Astfel, criminalul de la Caracal, care a sechestrat mai multe fete, din cate se pare, ar fi recunoscut omorurile. Cinci pungi de carne au fost gasite de anchetatori, vineri dimineata, in congelatorul barbatului…

- "Nu stiu daca este o legatura sau nu. Probabil ca acea modernizare pentru 112 o fi fost folosita si pentru modernizarea softului pentru alegeri si tabletele folosite la alegeri. Lasand la o parte situatia in sine, care este o tragedie de filme horror, nu voi intra in zona asta, pentru ca nu ma pricep.…

- Dinca Gheorghe a recunoscut faptele in fața anchetatorilor, anunța Realitatea Tv, care citeaza surse din ancheta. El era principalul suspect in cazul fetelor disparute la Caracal.Suspectul de 57 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- Apar noi informații in cazul fetelor disparute din Caracal. Vineri dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat de 65 de ani, mecanic auto, care a fost identificat dupa ce s-au gasit inregistrari video ale camerelor de supraveghere din zona. Polițiștii au mers pe fir dupa…

- Politistii din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au descins azi dimineata la blocul din Pacurari unde a avut loc o dubla crima. La sfarstiul lui aprilie, intr-un apartament din imobil au fost gasite fara viata trupurile unui barbat si a mamei lui. Polistii au ridicat acum un vecin care a fost incatusat…