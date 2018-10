Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. Conform documentelor publice, suspectul, pe nume Cesar Sayoc, nascut in districtul…

- Aceasta este prima arestare de la inceputul anchetei privind pachetele suspecte cu dispozitive explozive trimise incepand de luni catre fosti sau actuali demnitari americani din Partidul Democrat, precum fostul presedinte Barack Obama si fostul secretar de stat Hillary Clinton, dar si catre biroul…

- Omul de afaceri american Michael Bloomberg s-a intors miercuri in Partidul Democrat, din care a plecat pentru a candida, cu succes, la postul de primar al New Yorkului in 2001, din partea Partidului Republican, dupa care a devenit independent in 2007, relateaza Reuters.

- Furtuna Michael, care se deplaseaza peste regiunea sud-estica a Golfului Mexic si inainteaza spre nord-vest, s-a intensificat si s-a transformat in uragan de categoria a doua, se arata in cadrul celui mai recent buletin informativ emis marti de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…

- New-yorkezii au adus marti un omagiu celor aproape 3.000 de victime ale atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 din Manhattan, in cadrul unei ceremonii desfasurate pe locul unde s-au aflat cele doua turnuri gemene care formau World Trade Center si care s-au prabusit la scurt timp dupa atentate,…

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate de la statuia Libertatii luni, dupa un inceput de incendiu pe un santier de constructii, au anuntat pompierii newyorkezi, relateaza AFP conform News.ro . Insula pe care se afla statuia, vizitata in acest sezon de mii de turisti zilnic, a fost evacuata timp…

- Insula pe care se afla statuia, vizitata in acest sezon de mii de turisti zilnic, a fost evacuata timp de mai bine de doua ore.Un container cu gaz propan, de pe un santier in lucru de pe Liberty Island, a luat foc cu putin inainte de pranz (ora locala - 19.00, ora Romaniei), a anuntat pe…