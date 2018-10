Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile federale americane au retinut un suspect in ancheta privind seria de dispozitive explozive trimise la adresele unor politicieni din Statele Unite, informeaza presa de la Washington.Suspectul, un barbat care are varsta de peste 50 de ani, a fost retinut in zona Plantation, in statul…

- Barbatul suspectat de uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova va fi trimis ‘in curand’ din Germania in Bulgaria, a anuntat vineri justitia germana, potrivit AFP, citat de Agerpres. Parchetul din orasul Celle (landul Saxonia Inferioara) a indicat ca suspectul nu s-a ...

- Suspectul retinut de autoritatile bulgare in cazul uciderii ziaristei bulgare Viktoria Marinova ar fi un roman cu cetatenie ucraineana, scrie presa locala, scrie Romania TV.MAE precizeaza, cu privire la informatiile conform carora un roman ar fi suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria…

- Barbatul in varsta de 33 de ani care a atacat-o cu un cutit pe dubla campioana de la Wimbledon, Petra Kvitova, in locuinta sportivei, in decembrie 2016, poate primi pana la 12 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat pentru vatamare corporala si santaj, anunta AFP.Procuratura din Praga a…

- Un tanar de 24 de ani, locuitor al Capitalei, a fost incatusat pentru ca a comis cel putin cinci jafuri din buticurile specializate in vanzarea produselor cosmetice și chimice.Potrivit Politiei, banuitul intra in buticuri și in mod deschis fura bunuri.

- Luka Modric, favorit la caștigarea Balonului de Aur, a ajuns la un acord cu Fiscul iberic pentru evaziune fiscala. Nu va sta insa dupa gratii. In Spania, orice pedeapsa mai mica de doi ani se suspenda. O cariera plina de trofee. Și de procese. ...

- Doi pompieri din Venezuela au fost reținuți, duminica, dupa ce l-ar fi comparat pe președintele Nicolas Maduro cu un magar. Astfel, ei urmeaza sa fie judecați pentru incitare la ura și risca pana la 20 de ani de inchisoare.

- Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub numele de Dasaev, principalul suspect in cazul injunghierii celor doi baschetbaliști americani de la Cuza Sport, s-a predat autoritaților. Dasaev va pleda nevinovat, pentru ca, din punctul lui de vedere, el este de fapt victima. Avocata sa a precizat ca acesta a fost…