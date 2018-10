Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiilor victimelor si exprima intreaga speranta pentru recuperarea rapida a persoanelor ranite, se mai arata in comunicat. "Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate orice gesturi cu caracter antisemit si sustine eforturile comunitatii…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galați au deschis, luni, un dosar penal in rem, in cazul atacului armat produs in apropierea unei sali de jocuri de noroc din Galați, cand un barbat a fost ranit și a ajuns la spital cu mai multe rani impușcate pe corp, scrie Mediafax.Potrivit…