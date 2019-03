Suspectul din Christchurch: Anchetatorii europeni investighează posibilele legături cu grupurile de extremă-dreapta din Grecia, Turcia și Bulgaria Autoritațile din Europa lucreaza pentru a stabili daca Brenton Tarrant, barbatul acuzat ca a ucis 50 de persoane în cel mai grav atac terorist din istoria Noii Zeelande, a avut legaturi cu grupurile de extrema-dreapta de pe continent, dupa ce acesta a calatorit înainte de atac în Grecia, Turcia și Bulgaria, relateaza The Guardian.

De vineri, oficialii din Turcia, Bulgaria și Grecia au început anchete cu privire la calatoriile atacatorului în Europa în anii de dinainte a de a se muta în Noua Zeelanda.

Brenton Harrison Tarrant, un australian de 28… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

