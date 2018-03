Suspectul din atacul din Austin s-a detonat Barbatul a actionat dispozitivul exploziv cand a vazut ofiteri de politie indreptandu-se spre masina in care se afla pe o autostrada, in apropiere de Round Rock, o zona din Austin. Agentii FBI au informat ca au deschis o ancheta in acest caz. Barbatul trimisese cel putin patru colete-capcana. Noul incident survine dupa patru atacuri cu bomba in Austin si altul in Schertz, la 104 kilometri spre sud. Marti seara, politia din Austin a folosit imagini dintr-un magazin FedEx de pe o autostrada aflata la sud de Austin, potrivit bbc.com.











- Barbatul care a provocat mai multe atacuri cu bomba in Texas s-a sinucis. Suspectul care a provocat mai multe atacuri cu bomba in Austin, Texas, s-a sinucis in interiorul unei mașini, cu un dispozitiv explozibil, miercuri, arata poliția. De cand au inceput atacurile cu bomba, pe 2 martie, anchetatorii…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat ”bolnavi” la originea mai multor atentate cu bomba in Texas, in ultimele saptamani, o serie comisa de acelasi autor, dar fara ”legatura aparenta” cu terorismul, relateaza AFP. Politia din Austin a anuntat marti seara (ora locala) o noua explozie, dupa care…

- Un angajat al companiei americane de curierat rapid FedEx a fost ranit marti in explozia unui colet-capcana produsa intr-un centru de distributie din Schertz, in regiunea San Antonio din statul Texas, la numai doua zile dupa explozia altui colet-capcana la Austin, capitala acestui

- Incidentul s-a produs in timpul noptii, in orasul Schertz, aflat la o ora de orasul american Austin, unde alte patru bombe au fost detonate in ultimele saptamani.Biroul Federal de Investigatii (FBI) a informat ca pachetul ar fi putut fi trimis de acelasi individ care a comis si celelalte…

- Atacatorul care trimite bombe prin curierat a facut o noua victima, dupa ce un muncitor FedEx a fost ranit in urma unei explozii produse din cauza unui pachet la un centru de sortare din Texas, SUA. Potrivit Metro , pachetul era de marime medie și a fost detonat pe banda rulanta, intr-o o cladire in…

- Un angajat FedEx a fost ranit dupa ce un pachet cu destinatia Austin ce continea cuie si bucati de fier a explodat intr-un depozit din Texas al companiei de curierat, a anuntat departamentul local de pompieri, citat de Reuters.

- Politia federala americana (FBI) investiga marti in legatura cu o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters, scrie news.ro.Potrivit presei locale, incidentul a avut…

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Alerta de securitate in Austin, capitala statului Texas dupa ce 2 tineri au fost raniți de explozia unei bombe artizanale. Aceștia au detonat accidental un colet lasat pe marginea drumului intr-un cartier din vestul orașului.

