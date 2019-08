Suspectul de asasinat de la Măgurele, încolţit de poliţişti în apropierea Bucureştiului Este o situatie tensionata in apropierea Bucurestiului. Suspectul crimei de la Magurele a fost depistat de politisti intr-o casa, insa oamenii legii asteapta mandatul de perchezitie pentru a intra in incinta. Vorbim despre un barbat care azi noapte a executat un cetatean suedez cu doua focuri de arma. Autoritatile au inceput sa il caute pe atacator inca de cand fapta a fost anuntata. Pentru moment nu se cunosc prea multe detalii despre atacator, dar se presupune ca motivul atacului ar fi fost gelozia. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

