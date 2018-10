Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a dat publicitatii identitatea barbatului care in noaptea de vineri spre sambata, 12/13 octombrie 2018, a ucis un barbat de 44 ani cu mai multe lovituri de cutit.

- In data de 13.10.2018 procurori ai sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, desemnati sa instrumenteze cauze avand ca obiect infractiuni de violenta, au dispus darea in urmarire si in consemn la frontiera, in vederea retinerii, fata de suspectul Serban Ion, ca urmare…

- Este vorba despre un barbat identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, relateaza Romania TV. Barbatul a fost retinut in Germania, tara in care fugise dupa comiterea crimei. Suspectul are varsta de 21 de ani. Potrivit postului de televiziune NOVA, barbatul…

- Nicușor Bancu și Florin Ștefan, fundașii stanga de la naționala mare, respectiv U21, au crescut sub indrumarea lui Dan Oprescu la FC Olt. Banda stanga a Romaniei are și ea ștampila proprie, dupa ce s-a dovedit ca reprezentativa de tineret e crescuta de Hagi in proporție de 40 %, iar 4 oameni importanți…

- O zona speciala de siguranta a fost instituita in cartierul Progresul din Slatina, aici actionand in sistem integrat politisti, jandarmi si mascati, in urma unor lupte de strada intre „Clanul Sportivilor” si romii de pe strada Panselelor, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra…

- Mai multe gospodarii din Slatina si Caracal au fost inundate in urma ploilor abundente de vineri seara, pentru evacuarea apei din curti intervenind mai multe echipaje de pompieri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.…

- O adolescenta de 16 ani a fost gasita moarta pe un camp, la marginea unei paduri, la aproximativ patru kilometri de localitatea ieseana Halaucesti, relateaza Romania TV. Primele date arata ca fata a avut o moarte violenta. Principalul suspect este chiar cel care a sunat sa cheme politia, iubitul sau…