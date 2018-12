Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile marocane au anunțat vineri ca au arestați alți noua suspecți in legatura cu cazul uciderii a doua turiste din regiunea scandinava, care au fost ucise de presupuși teroriști in apropie de masivul Toubkal din Munții Atlas, informeaza agenția de știri Dpa preluata de mediafax.Biroul…

- Un individ, despre care se crede ca a ucis doua turiste din regiunea scandinava aflate intr-o drumetie in Marco, apartine unui grup terorist, a declarat miercuri un procuror, precizand ca autoritatile cauta alti trei suspecti, potrivit cotidianului The Washington Post.

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis…

- Autoritatile germane au aprobat extradarea suspectului in cazul uciderii jurnalistei bulgare de investigatie Viktoria Marinova, acesta urmand sa fie trimis in Bulgaria in termen de 10 zile, a informat vineri procurorul general al orasului Celle, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cetateanul roman retinut de autoritatile bulgare in ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova va fi eliberat, fara sa fie formulate acuzatii impotriva sa, a anuntat marti seara politia bulgara, transmite agentia Reuters.Politia bulgara anuntase anterior in aceeasi zi ca…

- "Ambasada Romaniei in Republica Bulgaria are in atentie cazul semnalat si a intreprins demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la identitatea si cetatenia persoanei in cauza. Pana la acest moment, misiunea diplomatica nu a fost notificata de catre autoritatile…

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.