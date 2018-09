Stiri pe aceeasi tema

- Politia slovaca a arestat in dimineața zilei de joi, 27 septembrie, mai multe persoane suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale in luna februarie, a anuntat avocatul familiei reporterului ucis, citat de Agerpres . Presa slovaca a transmis ca…

- Politia slovaca a arestat joi dimineata mai multe persoane suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale in luna februarie, a anuntat avocatul familiei...

- Politia slovaca a retinut joi dimineata una sau mai multe persoane suspectate de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au comunicat - citand surse ale politiei - mai multe media slovace, intre care cotidianul SME si site-ul Aktuality.sk, pentru care a lucrat ziaristul…

- Politia slovaca a retinut joi dimineata una sau mai multe persoane suspectate de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au comunicat - citand surse ale politiei - mai multe media slovace, intre care cotidianul SME si site-ul Aktuality.sk, pentru care a lucrat ziaristul…

- Politia slovaca a retinut una sau mai multe persoane suspectate de uciderea reporterului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au anuntat joi mai multe site-uri slovace, inclusiv site-ul publicatie SME si Aktuality.

- Politia slovaca a retinut una sau mai multe persoane suspectate de uciderea reporterului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au anuntat joi mai multe site-uri slovace, inclusiv site-ul publicatie SME si Aktuality.sk, unde Kuciak a lucrat, citand surse din politie, relateaza Reuters.

- ​Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Politistii din Ilfov au audiat doi barbati care ar fi savarsit tentativa de furt asupra sotiei si fiului jurnalistului Rares Bogdan in momentul in care urcau in masina, acestia fiind ulterior retinuti pentru 24 de ore.