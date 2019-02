Stiri pe aceeasi tema

- La cercetarile in cazul barbatului gasit mort intr-un autoturism, vineri seara, participa si ofiteri de la Directia de Investigatii Criminale din IGPR, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie J...

- Alerta maxima in Capitala! Un criminal feroce, care este cautat de zor de politisti, a bagat panica in tot Bucurestiul! E vorba de o crima odioasa, care a avut loc chiar in apartamentul victimei!

- Doi barbati sunt cercetati sub control judiciar dupa ce ar fi furat aproximativ 500 de litri de motorina din autovehicule. Politistii din Capitala au folosit armamentul din dotare pentru prinderea unuia dintre ei, in Sectorul 5.

- Politistii constanteni au folosit armamentul din dotare pentru prinderea unui barbat suspectat ca a furat combustibil din vagoane cisterna, unul din gloante ranindu-l usor. Oamenii legii cauta alti doi barbati care faceau parte din acelasi grup si care au reusit sa scape, potrivit news.ro.Citește…

- Un nou focar de pesta porcina a aparut în judetul Galati, într-o localitate aflata în apropiere de granita cu judetele Braila si Vrancea, un numar de 66 de porci dintr-o gospodarie fiind eutanasiati preventiv dupa ce alte trei animale au

- Ancheta privind moartea baiețelului de nici doi ani operat la un spital privat din Capitala inainteaza cu repeziciune. A fost finalizat raportul medico-legal, iar procurorii au stat de vorba azi cu tatal copilului.

- Victor Becali a fost internat de urgența la spitalul Floreasca din Capitala. Milionarul s-a prezentat la unitatea medicala miercuri dimineața, relateaza Antena 3.Citeste si Site-ul de propaganda rusa o prezinta pe Viorica Dancila ca fiind 'omul politic roman al anului 2018' Sursa citata…

- Un subofiter SPP a fost gasit impuscat in aceasta dimineata, in camera in care era cazat in incinta bazei ONU din Libia.Potrivit unui comunicat transmis de Serviciul de Protectie si Paza SPP , barbatul avea 38 de ani si se afla in misiune internationala de protectie sub egida Natiunilor Unite in Libia.In…