- In cursul zilei de marti, 20 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar privind savarsirea unei infractiuni de furt…

- O datorie mai veche pe care nu reușeau sa o recupereze in nici un fel de la unul dintre amicii lor i-a facut pe doi barbați din Capitala sa acționeze precum niște talhari. L-au atacat pe respectiv intr-o benzinarie, i-au dat cateva palme și i-au furat mașina, un Volkswagen Passat. Cum totul a fost filmat…

- Principalul suspect in cazul de agresiune produs sambata dupa-amiaza intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6 al Capitalei, a fost retinut pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, au anuntat reprezentantii…

- Doi barbați din Slatina și Pitești banuiți ca au furnizat drogurile tinerilor care și-au abandonat prietenul mort in strada, au fost audiați și reținuți de procurori. Polițiștii au efectuat 3 percheziții domiciliare in Pitesti si Slatina.

- Politistii din Orșova au retinut 4 tineri cu varste cuperinse intre 17-26 de ani, banuiti de furtul mai multor bunuri dintr-o societate comerciala situata pe raza comunei Eșelnița. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare ...

- Principalii banuiti de comiterea mai multor furturi de articole de imbracaminte dintr-un mall buzoian au fost identificati de politistii de ordine publica si investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, in urma activitatilor specifice desfasurate.

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in urma descinderilor au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor bunuri in valoare de aproximativ 250.000 de euro, susceptibile a proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea, au fost gasiti…

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges…

- O avarie de amploare la o conducta de apa, cu refulare masiva in carosabil, s-a produs miercuri seara, pe strada Al. Moruzzi. Politistii au aplicat devierea traficului pe strada Al. Moruzzi, intre strada Vlad Dracul si Nerva Traian. Au fost solicitate echipaje de la Rosal cu material antiderapant,…

- Se pare ca ucigasul ar fi consumat substante interzise. Crimele au avut in jurul orei 19.00, in Sectorul 3 al Capitalei. Dupa o cearta in cuplu, barbatul de 24 de ani si-a injunghiat mortal iubita, cu un an mai in varsta. In furia momentului, criminalul ar fi ucis si pisica iubitei sale. Apoi a plecat…

- Banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat, tentativa la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si tentativa la accesul ilegal la un sistem informatic, retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de…

- Proprietarii a trei apartamente s-au trezit cu locuințele inundate, dupa ce o țeava de canalizare s-a infundat. Li s-a intamplat locatarilor unui bloc de pe strada Sucevița din sectorul Buiucani al Capitalei. "Prin veceu, prin baie toata apa a ieșit la noi.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- Catalin Cercel are o firma pe strada Burniței, in Sectorul 3 al Capitalei. In apropierea stalpului de electricitate, acolo unde sunt montate contoarele, a fost construit un bloc. Mare i-a fost mirarea cand a vazut ca din contorul sau porneau fire care duceau chiar la șantierul blocului. “Au construit…

- Situație ciudata in sectorul 2 din București. Cațiva patronii de firme mici s-au trezit cu agenți de la Poliția Locala la ușa magazinelor care-i amenințau cu amenda daca nu șterg sau acopera mesajele scrise pe geamuri. Totul pornește de la un aviz. De curand, buticurile de pe Șoseaua Pantelimon sunt…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi tineri de 24 și 27 de ani, din Cluj-Napoca, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.Conform IPJ Cluj, la data de 11 februarie a.c., în jurul…

- Hotul neprins e negustor cinstit, s-au gandit patru barbati din Capitala, acuzati ca ar fi pradat zeci de magazine din mall-urile din Bucuresti si Ploiesti. Suspectii ar fi operat luni de zile, timp in care au furat sute de articole vestimentare. Indivizii au fost prinsi in flagrant…

- Tinerii, in varsta de 21 și 22, ambii din Ineu, „au acționat” in noaptea de 3 spre 4 februarie. Cei doi au spart prima data o florarie, in speranța ca vor gasi bani, insa aici au gasit doar un stick de memorie – pe care l-au furat -, iar apoi s-au indreptat spre biroul unui executor judecatoresc, de…

- Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au efectuat perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta, pe raza judetului Vrancea.

- Doi tineri din sectorul 4 al Capitalei au fost batuti de patru barbati. Incidentul, care a avut loc vineri seara, a izbucnit in momentul in care cei doi le-au atras atentia celor patru barbati ca sunt prea galagiosi.

- La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta si cei ai Directiei Operatiuni Speciale au organizat o actiune de prindere a flagrant a patru barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 55 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de…

- Polițiștii doljeni au reținut, miercuri, doi tineri depistați conducand fara permis dupa ce, in cursul anului 2016, au fost condamnați tocmai pentru conducere fara permis. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, in cursul zilei de miercuri s-a dispus ...

- Femeia care a atacat doi polițiști intr-un mall din Capitala a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Ea a fost reclamata de vanzatoarea unui magazin, dupa ce și-ar fi lovit copilul și, la sosirea oamenilor legii, a refuzat sa se legimiteze. Acuzata de ultraj, femeia care…

- Barbatul care și-a ucis soția intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei, unde femeia, care era directoarea unitații, dormea tocmai pentru ca se temea de acesta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii de sambata a Tribunalului București.

- Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat ca vineri seara, in jurul orei 20.00, o angajata a unei societati comerciale dintr-un complex situat in Sectorul 2 al Capitalei a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a reclamat ca o femeie isi agreseaza copilul minor si ca, atunci cand i-a atras atentia,…

- Luni, în jurul orei 15:30, politia a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca doua persoane necunoscute au sustras bunuri dintr-un magazin si s-au îmbrâncit cu agentii de paza pentru a scapa. “Din cercetari a reiesit ca, la data mentionata, în jurul…

- Polițiștii de combaterea criminalitații organizate, impreuna cu mascații, coordonați de procurorii DIICOT Constanța, au destructurat mai multe grupari infracționale organizate specializate in trafic cu etnobotanice și canabis.

- Romanul Radu Petrescu a fost desemnat cel mai bun junior din lume la baschet 3×3, la categoria sub 18 ani, potrivit clasamentului mondial la aceasta specialitate dat publicitatii de catre Federatia Internationala de Baschet la inceputul anului, informeaza un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe locul…

- Cinci persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chisinau, oficiul Ciocana; un ofiter superior de urmarire penala de la Inspectoratul de Politie Ciocana; un șef adjunct de direcție din cadrul INI, precum si un civil (fost politist), au fost retinuti, ieri, de Procuratura…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor. Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin. Ulterior, masina de taxi a fost proiectat…

- Doi barbati, banuiti de comiterea unui furt de autoturism din Constanta, au fost retinuti de politistii constanteni. Suspectii au incercat sa scoata masina din tara. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 ianuarie a.c.,politistii constanteni au retinut, pentru o perioada de 24 de ore, doua persoane implicate…

- Sase barbați banuiti ca fiind autorii unui furt dintr-o societate comerciala au fost identificați și reținuți de polițiștii. Alarma s-a dat ieri, in jurul orei 04.00 dimineata, cand polițiștii din Oțelu Roșu au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au intrat prin efractie intr-o societate…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- Noapte tumultoasa în sectorul Rîșcani al Capitalei! O femeie în vârsta de 56 de ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în jurul orei 21:45, dupa ce victima s-ar fi certat cu fiul sau. La fața locului, s-a…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- In cursul zilei de 8 ianuarie, polițiștii medieșeni au reținut trei barbați, aceștia fiind banuiți ca ar fi savarșit o talharie calificata in data de 29 decembrie 2017, in municipiul Mediaș. Read More...

- Politistii au depistat in seara de duminica, 7 ianuarie, cadavrul unei persoane intr-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei. In locuinta se mai afla si un tanar ranit prin plaga cu arma de foc.

- Trei inspectori din cadrul Batalionului de patrulare Sud au fost retinuti aseara de catre ofiterii Directiei generale teritoriale Sud a CNA si procurori. Politistii sunt banuiti de corupere pasiva si vor petrece urmatoarele 72 de ore în izolator. Potrivit denuntatorului,…

- La data de 1 ianuarie, ora 01.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au depistat doi barbati, de 25, respectiv 39 de ani,ambii din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, care ar fi sustras, dintr o locuinta din Constanta, mai multe bunuri. Prejudiciul de aproximativ 4.700…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Un barbat de 40 de ani din Chisinau a fost impuscat in regiunea capului in seara de joi, 28 decembrie, intr-un local din sectorul Ciocana al Capitalei. Acesta a fost transportat de urgenta la spital.

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de distrugere, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au identificat doi barbati, cu varste de 30, respectiv 44 de ani, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data de 25 decembrie, in jurul orei 03.30, cei doi barbati ar fi distrus un…

- La data de 25 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe raza localitatii Tuzla, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit violent la intersecția bulevardului Decebal cu Titulescu.Din imaginile surpirnse de un martor ocular se observa ca in urma loviturii violente, cele doua mașini au fost facute zob.