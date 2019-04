Polițiștii Formatiunii de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Orasului Deta, in urma investigațiilor efectuate, au identificat trei barbati de 41 si 58 de ani, banuiti de furt din locuința. Cei in cauza au fost arestati preventiv pe o perioada de 30 de zile. „La data de 12 aprilie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii au […] Articolul Suspecți arestați preventiv dupa o lovitura de zeci de mii de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .