- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a sesizat marți poliția cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in zona Pieței 9 Mai, din localitate, o persoana necunoscuta, profitand de neatenția sa, i-ar fi sustras cheia autoturism...

- La data de 16 septembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru au depistat in trafic un tanar de 18 ani, din localitate, in timp ce conducea o autoutilitara pe D.J. 673 Motru, fara a poseda permis de conducere. Totodata, in continuarea cercetarilor s-a stabilit ca autoutilitara este…

- Doi romani au fost prinși in Italia cu un kilogram de cocaina pura. Polițiștii le-a oprit mașina pentru un control de rutina, dar insoțitoarea șoferului a inceput sa planga. Carabinierii au percheziționat amanunțit mașina și au gasit drogurile ascunse in spatele bordului. Cei doi romani prinși in Italia…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud ii cerceteaza, pentru furt, pe doi barbati din Republica Moldova, ce locuiesc temporar pe raza municipiului Aiud. Se pare ca la data de 27 iulie 2018, cei doi barbati, de 36 si 44 de ani, ar fi patruns in locuinta unui cetatean din Aiud si ar fi sustras…

- Patru minori, cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, au ajuns la spital dupa ce masina condusa de unul dintre ei a intrat intr-un stalp de electricitate. Unul dintre paageri este in stare grava, potrivit Politiei.

- Un barbat în vârsta de 28 de ani din Cimislia este cercetat penal pentru furt, dupa ce a fost retinut de catre politisti. Barbatul ar fi patruns într-un automobil parcat pe strada Calea Mosilor, prin deteriorarea geamului, de unde a sustras un telefon mobil, cauzând…

- Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, citati de gds.ro, marți seara, polițiștii din Bailești au oprit pentru control un autoturism Opel Astra condus de un craiovean, de 20 de ani. In autoturism se aflau patru minori din Bailești, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca, in aceeași zi, unul dintre…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș, in urma unei sesizari directe, primite de la partea vatamata, l-au depistat pe J.C., de 28 de ani, din Corbeni, banuit de savarșirea infracțiunii de furt in scop de folosința și conducere a unui autoturism fara a deține permis de conducere. Tanarul…