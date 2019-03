Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Indonezia, acuzata ca l-ar fi ucis pe Kim Jong-Nam, fratele vitreg al liderului nord-coreean, a fost eliberata de autoritatile din Malaezia. Procurorii au renuntat la acuzatii in adresa lui Siti Aisyah, din lipsa de probe.

- Indonezia, care a gazduit ultima editie a Jocurilor Asiatice, si-a depus candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vara din 2032, a anuntat, marti, Ministerul Afacerilor Externe, informeaza lefigaro.fr.Ambasadorul Indoneziei in Elvetia, Muliaman Hadad, a transmis Comitetului International…

- ”Intr-o perioada de ameintari in evolutie constanta si rapida, noi trebuie sa ne asiguram ca capacitatile noastre de aparare sunt unice si fara egal in lume”, a declarat presedintele american, anuntand la Pentagon aceasta noua strategie menita sa protejeze Statele Unite si pe aliatii lor de atacuri…

- Coreea de Sud nu mai catalogheaza Coreea de Nord drept un ”inamic” in ultima editie a raportului militar bianual, publicat marti, in contextul in care in peninsula are loc, de un an, o remarcabila destindere, relateaza AFP preluata de news.ro.Razboiul Coreei (1950-1953) s-a incheiat cu un…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- Milioane de oameni au salutat venirea Anului 2019 in China. Focurile de artificii au luminat cerul in capitala Chinei, Beijing, pentru a aduce noroc si pentru a alunga spiritele rele.La 19:00 le vine randul celor din Indonezia si Thailanda.