- Retinerea si trimiterea la inchisoare a cetatenilor germani in Turcia in urma tentativei de lovitura de stat din 2016 a fost un motiv important in tensionarea relatiilor dintre cei doi aliati NATO. Saide Inac, o cantareata, a fost condamnata la sase ani si trei luni de inchisoare pentru ca ar fi membru…

- Rusia e principalul suspect in cazul problemelor de functionare a retelei GPS in nordul Norvegiei. Coincidenta sau nu, erorile au aparut chiar in perioada desfasurarii in peninsula scandinava a exercitiilor NATO, Trident Juncture, incheiate pe 7 noiembrie.

- Seria neagra a coletelor cu bombe artizanale adresate unor personalitati anti-Trump a continuat vineri, cei vizati fiind un senator democrat si fostul director al comunitatii americane de informatii. Un suspect a fost arestat in legatura cu aceste incidente, care survin cu cateva zile inainte de alegerile…

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania, pentru violarea si asasinarea ziaristei Viktoria Marinova la Ruse, in nordul Bulgariei, au anuntat miercuri oficialitatile de la Sofia.

