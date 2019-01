Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este acuzat de tentativa de omor, dupa ce si-a lovit intentionat soacra cu masina. Femeia in varsta de 50 de ani a ajuns la spital cu multiple contuzii. Barbatul aflat la volanul masinii sale a vazut-o pe soacra lui pe strada, a tras de volan si a dat peste ea, lovind-o in…

- Uniunea Europeana a blocat activele Serviciului iranian de informatii si a doi agenti, in contextul in care Olanda a acuzat Iranul de asasinarea a doi disidenti, iar Franta si Danemarca au denuntat o serie de comploturi iraniene in Europa, in timp ce Teheranul a acuzat UE ca protejeaza "teroristi".

- Urmatorul termen a fost stabilit abia pe 22 ianuarie 2019. In acest dosar, Gheorghe Nichita este acuzat ca si-a fi determinat subalternii de la Politia Locala sa o urmareasca pe fosta sa amanta, Adina Samson, operatiunile desfasurandu-se din bani publici. Pe lista inculpatilor s-a aflat si fostul sef…

- Procesul de coruptie in care este inculpat agentul Gabriel Negoita l-a adus miercuri in fata instantei pe seful Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Gorj, comisarul Alin Lazaroiu. Acesta a fost propus ca martor chiar de catre in...

- Franța a facut primul punct in finala Cupei Davis, dupa ce perechea Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut a trecut de dublul Ivan Dodig/Mate Pavic. In urma acestui succes, "cocoșii" au redus diferența de la general, acolo unde Croația conduce cu 2-1.

- Ministrul Justitiei a publicat, miercuri seara, explicatii referitoare la "razboiul" cu Augustin Lazar. Tudorel Toader a însiruit o serie de precizari legate de numirea lui Lazar în functia de Procuror general.

- Politistii specializati in combaterea infractiunilor de natura economico – financiara l-au retinut pe administratorul unei societati comerciale din Sebes, care ar fi delapidat, din conturile firmei, aproape 1.000.000 de lei. Pentru obtinerea de probe, politistii au perchezitionat locuinta barbatului. …