SUSPANS cu GEORGE ARION. Forma apei

- Intr-o forma de invidiat si mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturiseste ca are cateva secrete pentru a face fata programului incarcat si zilelor in care reuseste sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea ”The Four – Cei 4” si cei dragi.

- Jorge ii taie moțul baiețelului sau, duminica, 25 martie. David a crescut și a facut deja primii pași, facandu-și parinții extrem de mandri de el. Jorge a postat pe contul de socializare o imagine, pentru a imbartași bucuria cu fanii de pe contul de socializare. Primii pași cu David. Azi ii luam moțul.…

- Primaria Cornu Luncii va construi o poarta in forma de arc de triumf pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Primarul comunei, Gheorghe Fron, a declarat ca noua poarta va fi amplasata pe DN 2E si ar urma sa fie inaugurata anul acesta, in data de 6 noiembrie. Fron a precizat ca aceasta data a ...

- Comisia Europeana a revenit astazi cu un raspuns pentru ziarul Libertatea, dupa ce, cu o zi in urma, a spus ca nu comenteaza pe marginea documentului prin care erau cerute informații despre stadiul in care se afla procesele unor inculpați celebri din Romania. Executivul european spune ca documentul…

- Bernardo LaPalo, un barbat de 116 ani din Arizona susține ca a ajuns la aceasta varsta datorita stilului de viața sanatos. Centenarul spune ca nu a fost niciodata bolnav și ca a evitat carnea roșie. Secretele longevitații sale le-a aflat de la tatal sau care era medic.

- ANM a emis, luni, noi avertizari cod galben de ninsoare, polei si frig in toata tara. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada. De luni ora 13.30 pana marti ora 20 se vor inregistra precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, polei, intensificari ale vantului si vreme…

- Ultimul val de ninsoare din acest sezon? Se pare ca primavara nu si-a intrat inca pe deplin in drepturi in Republica Moldova, asta deoarece se anunta sosirea unui ciclon din zona de nord-est, care va aduce ninsori si lapovita. Intr-o astfel de situatie, recomandam soferilor sa se abtina de la schimbul…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, reia miercuri, de la ora 15.00, dezbaterile pe cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317 din 2004.Curtea Constitutionala a decis ca toate cele trei proiecte au articole care incalca Legea…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa, deputatul PNL Gigel Stirbu, a anuntat ca astazi, in Plenul Parlamentului, va cere demisia ministrului Culturii, George...

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- Max Aub este un scriitor despre care puțini știu in Romania. Nici macar prin locurile pe unde a peregrinat n-a ajuns in prim-plan. O explicație poate fi viața pe care a dus-o. S-a nascut in 1903, la Paris, iar din 1914 a trait cu familia in Spania (fiind de origine germana, tatal sau s-a temut sa nu…

- Biletul zilei: Pariem pe cel mai important meci al sferturilor Cupei Romaniei, CS ”U” Craiova – Dinamo. Programata inițial saptamana trecuta și amanata din cauza vremii nefavorabile, aceasta confruntare se anunța una extrem de disputata. Craiova ataca primul sau trofeu dupa o pauza de mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, retras luni de initiatori din circuitul legislativ, va fi depus din nou la Camera Deputatilor. "Avand punctele de vedere ale diferitelor institutii relevante in materie,…

- Curios, pentru ca istoria recenta nu inregistreaza caz de functionar public, caruia se i se bata obrazul pe un astfel de temei si unde?! - intr-o zona in care agramatismul face cariera, iar incultura e un blazon de noblete, vezi PSRM si alti avortoni ai tranzitiei. E drept ca Radu, care s-a luat de…

- Ne-am obișnuit cu o anumita imagine a lui Jules Maigret, protagonistul a 75 de romane semnate de catre scriitorul belgian Georges Simenon. Mai ales Jean Gabin, care l-a intruchipat in mai multe filme, a contribuit la conturarea acestui portret.

- Abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata și fals intelectual in forma continuata sunt infracțiunile pentru care procurorii DNA Timișoara au trimis-o, din nou, pe Florița Boloș in judecata.

- Gyor si CSM Bucuresti se intalnesc luni, de la ora 20:00, intr-o partida din grupa principala a Ligii Campionilor, confruntare asteptata cu mare interes atat in Ungaria, cat si in Romania. In cele doua saptamani de pauza, in ambele tabere s-a vorbit despre plecarile antrenorilor. Daca in cazul bancii…

- Pe ordinea de zi a lucrarilor Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, din data de 20 februarie, a intrat in dezbatere Proiectul de lege nr. 241/2017 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației…

- Dupa 4 luni de dezbatere publica, noua forma a proiectului legislativ privind autoritatea politistului a fost aprobata astazi de Guvern, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul a fost modificat in urma consultarii societatii civile, organizatiilor non guvernamentale, organizatiilor sindicale…

- O fetita de 7 ani, cunoscuta cu epilepsie de la 5 ani, este trimisa de Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava la clinica partenera Knapschaftskrankenhaus Ruhr- Epileptology Bochum, din Germania, pentru tratament. Copilul va pleca in Germania duminica si va fi insotit de ...

- In urma cu cinci ani, fizicienii de la Harvard si MIT au reusit pentru prima data sa forteze o pereche de fotoni sa interactioneze in moduri care nu se credeau posibile. In urma unui astfel de experiment indraznet, cum se mai poate creste...

- Vedeta TV imbina utilul cu placutul la fiecare ieșire a sa peste hotare. Marina Almașan calatorește nu doar pentru a se distra, ci și pentru a scrie despre ceea ce vede. Marina Almașan, una dintre cele mai longevive vedete TV, a reușit sa faca de fiecare data cam tot ce și-a dorit. A vrut sa fie jurnalist…

- Tragedie pe strazile din Italia. Un sofer in varsta de 96 de ani a murit si o romanca este grav ranita, dupa un accident teribil in dreptul localitații Ozegna. S-a intamplat ieri dimineata, la ora 8.30, pe strada provinciala 53, la intersecția cu strada care duce spre Rivarolo Canavese, scrie…

- Ce inseamna 15 februarie? Printre altele, azi este Ziua Internaționala a Copilului bolnav de Cancer. De multe ori auzim tot felul de teorii, cum ca modul de viața alert, pe care il traim azi, ar cauza cancerul. "Sa nu mananci prea mulți cartofi, ca produc cancer”, va suna cunoscut, așa-i? Ei bine, toate…

- In municipiul Buzau culoarea rosie a semafoarelor apare, incepand de miercuri, sub forma unor inimioare, autoritatile dorind astfel sa marcheze Ziua Indragostitilor si Dragobetele. Inima nu este doar un indemn la iubire, ci si obligativitatea de a opri la culoarea rosie, spune viceprimarul.

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Intr-o tara in care avem factori de decizie la nivel inalt, care nu se pot exprima corect in limba romana, frica si lehamitea devin painea si sarea traditionala. Acesti oameni, total rupti de realitate, elaboreaza proiecte de legi, care mai de care mai fanteziste. Nu bag in seama vreodata eternul ...

- Cu siguranța ca ați vazut „Tacerea mieilor”. Un film remarcabil, distins cu mai multe premii Oscar. Fara indoiala, l-ați admirat pe Anthony Hopkins interpretand magistral un rol deosebit de complex. Dar numele lui Thomas Harris, autorul romanului dupa care s-a realizat aceasta pelicula cu mult suspans,…

- Forma slaba din acest sezon aratata de Real Madrid i-a convins definitiv pe șefii galacticilor ca e nevoie de schimbari majore in echipa. Astfel, Realul iși contureaza deja lista cu jucatorii care vor pleca, iar unul dintre cei vizați este Karim Benzema. "Galacticii" sunt abia pe locul 4 in campionat,…

- Vicepresedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil. Ea este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si are 46 de ani. Nicola a dezvaluit ca sufera de peste un an de un linfom folicular incurabil. Prin decizia sa…

- Peste 110.000 de apeluri au fost inregistrate anul trecut la Telefonul Copilului (116 111), ceea ce indica o creștere alarmanta, cu peste 24% mai mult fața de anul 2016. Principala forma de abuz asupra copilului, inregistrata in 2017, este abuzul emoțional, in special in cadrul familiei. In 34,81% de…

- „Listata” pe o platforma online de start-upuri in domeniul inovarii financiare, Bitcoin Romania a fost fondata de un fost jucator de poker profesionist si fratele sau specializat in IT, George si Constantin Rotariu. Pe platforma Bitcoin Romania s-au tranzactionat peste 100 de milioane…

- Chiar daca si-a incheiat socotelile cu fotbalul de aproape trei ani, Marius Niculae (36 de ani) se mentine intr-o forma de zile mari. Nici macar jucatori aflati in activitate, precum Denis Alibec sau Harlem Gnohere, nu se pot lauda cu forma fizica in care se afla cel poreclit „Sageata”.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Sedinta Comitetului Executiv National (CExN) in care va fi stabilita componenta viitorului guvern este in desfasurare la aceasta ora.Ludovic Orban, liderul PNL, nu rateaza momentul pentru a trimite sageți acide catre viitorul cabinet ALDE-PSD. Intr-o postare pe Facebook, acesta spune ca „acesta…

- Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph si Caju din Bucuresti. A fost chef bucatar timp de mai multi ani in Israel si a gatit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W. Bush.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a anuntat, marti, ca ii va mai oferi lui Andrej Babis o noua sansa pentru a forma un guvern, daca va fi reales in functia de presedinte, in contextul in care in Cehia urmeaza sa aiba loc turul doi al alegerilor prezidentiale, relateaza Politico.eu.

- In timp, toate organele se deterioreaza si isi pierd capacitatea de a indeplini in mod optim sarcinile pentru care sunt responsabile. Creierul se numara printre ele. Vestea buna este ca acest proces poate fi incetinit.

- Trebuie stiut ca, la inceput, ferestrele avioanelor aveau o forma rectangulara, asemenea celor pe care le avem cu totii in casa, dar o serie de accidente tragice din istoria aviatiei moderne a dus la modificarea formei acestora. Din moment ce corpul aeronavelor trebuie presurizat, iar cabina aeronavelor…

- Indiferent ca vorbim despre aromoterapie sau de tratamentele naturiste, plantele au numeroase beneficii asupra organismului uman. Astfel ca pot ajuta la ameliorarea anumitor probleme de sanatate pana la tratarea lor completa. Ayurvedicii folosesc plantele atat pentru psihic cat și pentru un fizic…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata. Art 34 al Legii 46/2003 prevede,…

- Fanii seriei ''Games of Thrones'' care au trait actiunea din Nordul inghetat timp de sapte sezoane au acum ocazia sa se cazeze intr-un hotel de gheata inaugurat recent in SnowVillage (Satul de Zapada) din Kittila, Finlanda, avand ca inspiratie lumea creata de George R. R. Martin. Lapland Hotels a construit…

- Dieta Tisanoreica introduce in alimentație mixuri din plante, dar și alimente create dupa rețete ale familiei Mech, produse menite sa imbunatațeasca metabolismul și sa accelereze slabirea. Familia Mech a creat Decottopia, un concept care reunește peste zece combinații de plante, in mixuri fara alcool,…

- William De Amorim a semnat cu Kayserispor! Gigi Becali a confirmat ca jucatorul brazilian va evolua sub forma de imprmut in Turcia pentru urmatoarele 6 luni, urmand ca in vara, cei de la Kayseri sa achite 600.000 de euro pentru transferul definitiv."L-am dat la turci pe William. O sa joace…

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina. Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost achitat pentru instigare la infractiunea de fals…

- George H. W. Bush, al 41-lea presedinte al Statelor Unite (1989-1993), a trecut in viata sa printr-un moment mai putin stiut. Pe timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost salvat de patru ori din mainile inamicului japonez, iar o data chiar din gurile canibalilor, dupa cum s-a aflat mai tarziu.