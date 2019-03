Susanu revine la varful Tarom

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Susanu a fost numit joi de Consiliul de Administratie al TAROM in functia de director general provizoriu si accountable manager al companiei, informeaza operatorul aerian printr-un comunicat remis AGERPRES. "Consiliul de Administratie al Companiei Nationale TAROM a numit, in sedinta…

- Werner Wolff a anuntat, joi, ca si-a incheiat mandatul de director general al companiei Tarom dupa un an si patru luni, perioada in care a reusit sa inverseze trendul descendent pe care se afla operatorul aerian in 2017. "Consider că un gest corect faţă de angajaţi Tarom, faţă…

- Florin Susanu este singura propunere a Consiliului de Administratie la sefia operatorului national aerian TAROM, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din domeniul transporturilor. "Sedinta Consiliului de Administratie este inca in desfasurare. Deocamdata, Florin Susanu este singura propunere pentru…

- TAROM va avea un nou director general. Potrivit unor surse guvernamentale Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a TAROM s-a reunit miercuri seara și a numit un nou Consiliul de Administrația la compania aeriana naționala. In cursul zilei de joi noul CA va desemna un nou director general. Noul director…

- Toate avioanele TAROM risca sa ramana la sol, pentru ca guvernul a provocat o criza in conducerea companiei care ar putea face ca Autoritatea Aeronautica Civila Romana sa retraga certificatul de operator aerian al companiei, sustine secretarul comisiei pentru Transporturi, deputatul PNL Marius Bodea.…

- Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca TAROM poate ramane in zilele urmatoare fara certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana din cauza faptului ca "guvernul a provocat o criza in conducerea companiei". Bodea a precizat ca ministrul Transporturilor…

- Maine, 21 martie, inceteaza de drept mandatul Directorului General al TAROM, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului ca operatorul aerian detinut de statul roman nu mai are nici Consiliu de Administratie! Pe cale de consecinta, in lipsa unui „Accountable Manager", in cazul de fata un Director…

