- Biroul presedintelui Comisiei SRI din Parlament a devenit zona de informatii clasificate clasa I, astfel ca geamurile si peretii vor fi protejate pentru a nu exista scurgeri de informatii, iar accesul se va face pe baza de parola, a declarat marti senatorul PSD. "Am fost informati ca a…

- Oana Gianina Bulai, fost consilier al presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.

- Noul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, John Bolton, a colaborat cu firma de consultanta Cambridge Analytica intr-un experiment in care videoclipuri de pe YouTube le-au fost prezentate votantilor americani in functie de profilul lor „psihografic”, scrie The Guardian.Proiectul…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP, preluata de...

- Excelența Sa dr. Mihai Gribnicea, ambasadorul Republicii Moldova la București, va susține pe 23 martie, in Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad, o conferința pe tema centenarului. Acesta va fi insoțit de catre prof. dr. Ionuț Cojocaru, de la Universitatea din București. „Marcam…

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- In vara lui 2016, pe fondul inmultirii suspiciunilor cu privire la implicarea Kremlinului in influentarea alegerilor prezidentiale din toamna aceluiasi an din Statele Unite, o echipa de la Casa Alba a pregatit un plan de raspuns care il viza personal pe presedintele rus Vladimir Putin, dar nu l-a mai…

- Fostul presedinte american Barack Obama se afla in negocieri avansate cu Netflix pentru a produce un show TV propriu, ce va fi difuzat pe aceasta platforma de streaming video, potrivit presei din Statele Unite.

- Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui SUA, a demisionat, relateaza CNN, dupa ce presedintele Trump a anunțat ca va impune tarife rigide pentru importurile de oțel și aluminiu.. Plecarea lui Gary Cohn de la Casa Alba este ultima dintr-o ...

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente'' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Reprezentanti ai 11 parlamente, inclusiv sase presedinti ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegiea, Lituania si Letonia participa vineri, 2 martie, la prima Conferinta interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic…

- "O armata de doteaza, in primul rand cu armament, nu cu bandaje". Este replica data de ministrul Apararii, Eugen Sturza, președintelui Igor Dodon, care a cerut sa fie audiat la Consiliul Suprem de Securitate și subiectul privind inarmarea armatei.

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, Donald Trump, si un important consilier, a parasit Coreea de Sud fara sa se intilneasca cu o delegatie nord-coreeana, potrivit unui oficial american, citat de agentia DPA. Fiica presedintelui, a carei activitate in calitate de consilier nu este platita, a plecat…

- Reprezentanți ai 11 Parlamente, inclusiv șase președinți ai Legislativelor din Georgia, Ucraina, Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Republicii Lituania și Republicii Letonia au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" organizata la Chișinau, la 2 martie curent.r

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Darius Valcov va ramane consilier pana in momentul in care va fi condamnat definitiv. Dancila a citat prezumția de nevinovație și a precizat ca “va avea o alta abordare” in momentul in care va exista o sentința definitiva. Premierul Viorica Dancila a confirmat…

- Edward Iordanescu, antrenorul Astrei, s-a aratat dezamagit de faptul ca echipa sa a primit 3 goluri din faze fixe in meciul caștigat cu Gaz Metan, scor 4-3. "M-am temut pentru acest meci pentru ca am vazut o schimbare importanta la Gaz Metan. E o echipa mult schimbata in bine fața de tur. Au pierdut…

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene, a precizat, vineri, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca europenii sunt ingrijorati in ceea ce priveste amenintarile de securitate, atat cele neconventionale, cat si cele conventionale. „Din ansamblul preocuparilor,…

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene vorbeste la MEDIAFAX LIVE cu redactorul sef al Mediafax, Indira Crasnea, despre cum se vindeca fricile europenilor in materie de securitate, PESCO in identitatea Uniunii Europene si despre viitoarea Armata comuna europeana.

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Cristian Toader Pasti, consilier local la Targu Jiu din partea PSD si consilier personal al presedintelui Consiliului Judetean Gorj, a avut o prima pozitie de sustinere a clubului Pandurii Targu Jiu, dupa doi ani de indiferenta totala a a...

- Utilizatorii plug-inului Flash Player de la Adobe vor trebui sa-si actualizeze software-ul, dupa ce specialisti sud-coreeni in securitate cibernetica au descoperit o vulnerabilitate la aceasta tehnologie web. “Concret, exploatarea vulnerabilitații ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor…

- "Am avut probleme fiindca Mediașul are jucatori buni", a fost explicația lui Nicolae Dica dupa 2-1 cu Gaz Metan Mediaș. Cine a fost aproape sa-i ciupeasca un punct celor de la FCSB: un fotbalist care nu mai jucase de doi ani și altul revenit dupa o pauza de 9 luni. ...

- Platforma americana de streaming Netflix ne arata ca nu a trecut cu vederea ironiile iscate pe seama Guvernului Viorica Dancila. Ramura din Romania a Netflix a postat pe Facebook o fotografie cu mai multe nume de miniștrii, potriviți pentru țara noastra, sub egida unor seriale sau personaje cunoscute…

- Comentatorul Bogdan Socol se alatura echipei de la Exatlon, urmand sa alterneze prezentarile si comentariile traseelor cu Cosmin Cernat. Socol și-a inceput cariera sportiva la redactia de sport a TVR, in 2000, apoi și-a continuat activitatea profesionala la Realitatea TV, TV Sport, National TV si GSP…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu a invitat președinta Folketinget (Parlamentul Regatului Danemarcei) Pia Kjaersgaard la conferința internaționala gazduita de Parlamentul Republicii Moldova și organizata de speakerii parlamentelor din Moldova, Georgia, Ucraina, in parteneriat

- Platforma americana Netflix a comandat doua noi seriale - de cate zece episoade fiecare - autorilor israelieni, Avi Issacharoff si Lior Raz, care au creat ''Fauda'', relateaza luni AFP. "Scriu in prezent impreuna cu Avi doua noi proiecte pentru Netflix", a declarat Lior…

- Gigantul american Amazon va deschide luni primul magazin al viitorului, Amazon Go, care vine fara cozi și fara personal. Acesta se afla in Seattle, orașul de baștina al Amazon, unde grupul are peste 40.000 de angajați. Conceptul Amazon Go era deja in test inca de la sfarșitul anului 2016. Cum funcționeaza…

- Scandal cat casa in Liga a II-a din Romania! Evenimentele se petrec la Targoviște acolo unde Marcel Ghergu, președintele Chindiei și membru in Comitetul Executiv al FRF și-a amenințat doi jucatori cu moarte și ca vor avea probleme uriașe in oraș, dupa ce-au anunțat clubul ca din vara vor sa plece de…

- Cu o experiența profesionala de peste 15 ani în departamentele de marketing și business development ale unor mari companii multinaționale și afaceri de familie din România, liderii în domeniile lor de activitate, Gabriela Streza se alatura echipei Valoria ca Business Development…

- Steve Bannon, fostul consilier in probleme de strategie al presedintelui american Donald Trump a fost audiat marti, timp de 10 ore, de comisia pentru serviciile secrete din Camera Reprezentantilor.

- Donald Trump nu are nicio problema cognitiva. Anunțul a fost facut de medicul Casei Albe, la cateva zile dupa ce liderul Casei Albe a efectuat prima sa vizita medicala din mandatul prezidențial. Doctorul Ronny Jackson a facut aceste precizari, dupa ce controversata carte „Fire and Fury” a ridicat semne…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Misu Negritoiu, revocat de catre Parlament in luna mai 2017 din functia presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), se alatura uneia din cele mai mari companii de consultanta financiara si audit din Romania, EY, in calitate de Senior Advisor.

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor, scrie digi24.ro.

- Dupa toate probabilitatile, el se va transfera la Gaz Metan Medias, componenta a Ligii 1 de baschet masculin. „Sergiu Pop a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a i se permite sa incerce o alta provocare in cariera. Pe aceasta cale, CSM Oradea ii mulțumește lui Sergiu pentru contribuția…