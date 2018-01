Surugiu, apel pentru polițiști: Hai să scoatem de sub preș! Este un "apel catre polițiștii competenți și onești". "Stimați polițiști, Astazi, meseria pe care o practicați este supusa in mod public, unui test dificil. Aceasta situație este rezultatul multor acțiuni intreprinse de-a lungul timpului de catre politicieni, dar și chiar de catre unii polițiști. Lumea intreaga trebuie sa conștientizeze ca polițiștii au multe obligații, dar mai au și drepturi, insa aceste drepturi nu le-au fost și nu le sunt respectate, deși ei sunt aceia care se sacrifica, uneori cu prețul vieții, pentru siguranța cetațenilor și apararea valorilor democrației. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Pentru ca cetațenii sa participe in siguranța la festivitațile ocazionate de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza) și a Sfantului Ioan Botezatorul, 63 de polițiști vor fi in teren, suplimentar fața de dispozitivul curent, in acest sfarșit de saptamana. Oamenii legii vor asigura ordinea…

- 8.000 de politisti, peste 12.000 interventii la evenimente, aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, o singura concluzie: se continua trendul de crestere a sigurantei comunitatii, din ultimii ani, pe fondul descresterii volumului criminalitatii. In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018,…

- In cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, politistii au intervenit la aproape 3.000 de evenimente, au aplicat peste 4.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 550 de infractiuni, informeaza…

- Politistii au aplicat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, printre care banci, unitați care se ocupa cu jocurile de noroc, dar și cele care se ocupa de transport valori, informeaza IGPR. Citește și: DOLIU…

- 'Politistii continua actiunile pentru salvarea de vieti, prevenirea evenimentelor rutiere grave si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, la intoarcerea din minivacanta de Revelion. Sunt monitorizate, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala si celelalte…

- Politia Romana desfasoara activitati de ordine si siguranta publica, impreuna cu politisti bulgari, in statiunea montana Bansko.In perioada Craciunului, un politist roman, cunoscator al limbii bulgare a actionat, in localitatea Bansko, acordand sprijin colegilor bulgari atat pentru asigurarea ordinii…

- Pentru o vacanța liniștita și in siguranța, va recomandam sa fiți vigilenți pe parcursul calatoriei, iar odata ajunși la destinație sa evitați ,,ofertele de nerefuzat” și furnizarea de informații personale celor pe care nu ii cunoașteți. Read More...

- In aceasta perioada polițiștii bistrițeni acționeaza pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, pentru apararea patrimoniului public si privat și pentru siguranta traficului rutier si salvarea de vieti omenesti.

- Politistii sunt in strada și acționeaza pentru fluidizarea și monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Read More...

- Politia Romana continua actiunile pentru siguranta transporturilor de marfuri si substante periculoase, informeaza Politia Romana. In urma activitatilor desfasurate in ultima saptamana de politisti si pompieri, au fost aplicate aproape 300 de amenzi si au fost constatate 11 infractiuni. In perioada…

- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de sanctiuni contraventionale…

- Politia Rutiera din Galati a decis sa se alature in calitate de partener al Campaniei ”In ajutor de Craciun” initiata de Grupul Soferilor din Galati, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Politistii rutieri au achizitionat 100 de autocolante si au donat bani, alaturandu-se astfel celorlalti galateni care…

- Politistii vor actiona zilnic, in perioada Craciunului, pentru ca zilele de sarbatoare sa fie petrecute in siguranta. Pentru a nu deveni victime ale raufacatorilor si a nu fi implicati in evenimente nedorite, in perioada sarbatorilor de iarna, sute de politisti vor asigura ordinea si siguranta publica.…

- Politistii din Vrancea au confiscat peste 3.500 de kilograme de petarde si artificii, in urma a 5 perchezitii domiciliare efectuate in Focsani si in comuna Tifesti, la persoane banuite de operatiuni cu articole pirotehnice fara drept.

- Polițiștii locali au verificat mai multe societați comerciale care se ocupa cu dezmembrari de autovehicule și cu vanzarea de piese auto. Totul, in urma numeroaselor reclamații facute de timișoreni, referitoare la rablele adunate in zonele in care funcționeaza aceste firme.

- La data de 11.12.2017, in jurul orei 01:45, la sediul Poliției Orașului Petrila s-a prezentat o femeie de 26 de ani, din Petrila, care a reclamat faptul ca, la data de 10.12.2017, in jurul orei 18:00, fiica sa, LABAN DENISA-ALEXANDRA, in varsta de 9 ani, a mers la un magazin din orașul Petrila, unde…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit la 2.400 de evenimente, au aplicat peste 7.000 de sancțiuni contravenționale și au constatat aproape 750 de infracțiuni. Pentru siguranta…

- In scopul asigurarii climatului de siguranta civica si implementarii conceptului „Politia Locala in slujba cetateanului”, politistii locali din cadrul Directiei de Politie Locala Buzau, prin Serviciul Ordine si Liniste Publica si Compartimentul Control Comercial, au actionat in data de 05.12.2017, pe…

- Politia Romana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic.

- Poliția Româna recomanda, în condițiile în care vremea este rea în toata țara, ca șoferii sa planifice din timp calatoriile, sa se intereseze de condițiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa îl parcurga și sa adapteze viteza la condițiile de drum și trafic,…

- Politia Romana are cateva recomandari pentru a nu fi victimele unor posibile inselaciuni online, avand in vedere ca, din 17 noiembrie, incep reducerile de Black Friday. Politistii recomanda cumparaturile din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunosti sau pe care le-ai mai folosit.…

- Pentru a nu fi victimele unor posibile inselaciuni online, Politia Romana are cateva recomandari, avand in vedere ca din 17 noiembrie incep reducerile de Black Friday. Politistii recomanda cumparaturile din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunosti sau pe care le-ai mai folosit. De asemenea,…

- Pentru ca viteza, alcoolul la volan, abaterile savarșite de catre pietoni in trafic și neacordarea prioritații de trecere reprezinta unele dintre principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, Poliția Romana va intensifica acțiunile in strada, in perioada 13 — 19 noiembrie a.c.. Obiectivul…

- Pentru ca viteza, alcoolul la volan, abaterile savarsite de catre pietoni in trafic si neacordarea prioritatii de trecere reprezinta unele dintre principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, Politia Romana va intensifica actiunile in strada, in perioada 13 ndash; 19 noiembrie a.c..…

- Peste 50 de elevi au participat ieri la un concurs organizat in cadrul programului ,,Micul biciclist si siguranta lui”. Politistii le-au explicat participantilor semnificatia indicatoarelor rutiere si importanta respectarii regulilor de circulatie. Activitatea s-a derulat in cadrul programului ,,Micul…

- Reprezentantii Politiei anunta ca in aceasta saptamana vor exista mai multe actiuni axate pe prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietonii. Activitatile, care vizeaza, cu precadere, combaterea incalcarii normelor rutiere de catre pietoni, vor avea loc cu precadere in zonele in care…

- Reprezentanții Poliției Romane, au anunțat ca polițiștii rutieri din intreaga țara vor intensifica, pe parcursul saptamanii viitoare (in perioada 6 – 12 noiembrie), acțiunile axate pe prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicați pietonii. „Activitațile vizeaza, cu precadere, combaterea incalcarii…

- In perioada 6 – 12 noiembrie, politistii rutieri din intreaga țara vor intensifica acțiunile axate pe prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicați pietonii, transmite IGPR. Activitațile vizeaza, cu precadere, combaterea incalcarii normelor rutiere de catre pietoni. O atentie deosebita va…

- Politia Romana a luat toate masurile pentru buna derulare a procesului electoral de duminica, in localitatile unde au loc alegeri. Pentru a nu fi implicati in evenimente nedorite, politistii va recomanda sa respectati prevederile legale si confidentialitatea votului. Duminica, 5 noiembrie 2017, vor…

- Ministerul de Interne propune modificarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, care stabilește ca Poliția Româna nu se mai ocupa cu „siguranța cetațeanului”, conform Digi24.ro Concret, la art. 26 alin. 1, care detaliaza atribuțiile…

- Polițiștii dee la transporturi au desfașurat, în cursul saptamânii, o serie de controale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și siguranța transporturilor aeriene, navale și feroviare.”În perioada 21 — 27 octombrie a.c., sub coordonarea…

- In urma acțiunilor derulate de Poliția Romana, in ultima saptamana, pentru siguranța transporturilor aeriene, navale și feroviare, au fost confiscați 35.000 de lei, mai mult de o jumatate de tona de motorina și mii de țigarete de contrabanda. Au fost intocmite 26 de dosare penale și au fost depistate…

- In numai trei ore, au fost verificate 63 de autoturisme si au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, un permis a fost retinut in vederea suspendarii, iar sase certificate de inmatriculare au fost retrase. Vineri, in intervalul orar 11.00 – 14.00, sub coordonarea Directiei Rutiere…

- Politistii de la Rutiera si de la Transporturi au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie din zona aeroportului international Henri Coanda Bucuresti, in urma raziei fiind aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).…

- Peste 150 de abateri in trafic care au avut ca rezultat amenzi de cateva zeci de mii de lei si 12 permise de conducere retinute, constituie „recolta” de ieri a politistilor din Bistrita-Nasaud, in urma unei actiuni pe linie de siguranta rutiera, care a avut la nivelul intregului judet. Potrivit…

- Polițiștii timișoreni au descins la 12 adrese intr-un dosar ce vizeaza uzul de arma și șantaj. Cinci persoane vor ajunge la audieri. Miercuri dimineata, politistii Directiei de Investigatii Criminale și ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, cu…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana a efectuat 164 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. In urma acestor activitați au fost ridicate și indisponibilizate droguri, bani proveniți din activitatea infracționala, echipamente I.T. și alte bunuri…

