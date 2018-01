Stiri pe aceeasi tema

- Doamna ambasador nu s-ar fi aflat in calitate oficiala! In calitate privata poate sa faca ce vrea... Ambasada Olandei la București a oferit, joi, o poziție oficiala dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare alaturi de Nelu Iordache, un controversat om de afaceri.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an dupa ce a filmat-o pe ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a ”Legilor Justitiei”, la masa de Revelion alaturi de Regele Asfaltului Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare! ( VEZI AICI: Mega-exclusivitatea…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- La cumpana dintre ani, ca sa folosesc un tic al presei audio-vizuale, infipt in creierul meu dupa zile intregi petrecute acasa, simplu cetațean se intreaba ce-l așteapta in anul care vine.

- De mai mulți ani, finele de an ma prinde in strainatate. Unul dintre scopurile acestei aventuri ține de preferința mea pentru calatoriile de tip cunoaștere la fața locului. Sub acest semn, de vreo cincisprezece ani incoace, am petrecut Revelionul peste hotare, in strada.

- Antena 1 a organizat din nou Revelionu Starurilor. Televiziunea a ramas fidela revelioanelor cu Dan Negru, care in fiecare an a reușit sa aduca pe primul loc postul tv in preferințele romanilor. S-a mizat in continuare pe un spectacol-producție proprie. Antena 1 a mers in continuare pe același tip…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Mihai Ghencea, PR-ul circului Italiano Bonaccini, a venit, la „Prietenii de la 11”, sa vorbeasca despre noul spectacol de la "Circo Italiano Bonaccini ", precum și despre posibilitatea de a petrecere Revelionul la circ.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- ♦ Gigantul francez Lactalis va muta productia din localitatea Kogalniceanu, judetul Constanta, in localitatea Campulung Moldovenesc din judetul Suceava. Mai exact, activitatea se muta din fabrica preluata in 2008 odata cu grupul LaDorna in fabrica Raraul preluata odata cu grupul Albalact acum aproape…

- Statiile de incarcare costa de la aproape 1.000 de euro pana la cateva mii de euro. Vanzarile de masini electrice acce­le­reaza pe piata locala de la an la an, desi in prezent ponderea lor in piata totala este re­dusa. Daca anul trecut s-au vandut 167 de au­to­mobile electrice, anul acesta,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic. Drumul are rolul de a descongestiona traficul de Valea Prahovei. Contractul a fost incheiat de CNAIR cu Asocierea Next…

- Laurentiu Reghecampf a dezvaluit ca a plecat de la FCSB pentru a nu-si strica relatia de prietenie pe care o are cu Gigi Becali, intr-un moment in care finantatorul vicecampioanei incepuse sa forteze nota. Din Emirate, Reghe a vorbit si despre sumele foarte mari de bani pe care le-a incasat de la…

- Miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, la Bruxelles, în încercarea de a pune la punct o lista neagra a paradisurilor fiscale, care ar urma sa conțina aproximativ 20 de nume, o premiera pentru UE, informeaza Radu Tudor pe blog-ul sau. Aceasta…

- Aida Parascan, cunoscuta de la MasterChef, a trecut prin momente teribile, dupa ce și-a taiat degetele la feliator. despre accidentul prin care a trecut a dat detalii la o emisiune de televiziune. Aida Parascan, care a trecut de-a lungul anilor, prin experiențe extrem de neplacute , a fost invitata…

- Departamentul de Stat al SUA transmite Parlamentului Romaniei sa nu adopte modificarile Legilor Justiției. „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere o legislație care ar putea submina lupta impotriva corupției și ar putea slabi independența judiciara in Romania", se…

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- Doinița Maximilian, fiica infiata a Stelei Popescu, și Stanca Gheorghe, nepoata acesteia, au facut primele declarații dupa inmormantarea celebrei actrițe. Stela Popescu a fost condusa pe ultimul drum duminica, la Manastirea Cernica, acolo unde a fost inmormantata. De funeraliile vedetei s-a ocupat fiica…

- Ben-Oni Ardelean spune ca in administrația Trump lucrurile se așeaza foarte lent, pentru ca președintele SUA vine dintr-o zona a afacerilor. "Eu cred ca este o reașezare foarte lenta. Pe de cealalta parte, cred ca este destul de normala, avand in vedere ca președintele Trump vine din afara,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, pista cutremuratoare pe care o ia in calcul politia. Conform unor surse demne de incredere, oamenii legii au ridicat probe din casa Stelei Popescu si nu exclud varianta unei crime, supozitie intarita si de faptul ca regretata actrita…

- ♦ Activele, pe de alta parte, au crescut mai putin accelerat, cu peste 8%, pana la 9,2 miliarde de lei. Subsidiarele locale ale grupului turc Garanti Bank au inregistrat in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an un profit net de 130 milioane de lei, de sase ori mai mult decat in aceeasi…

- Rușii de la Lukoil care opereaza rafinaria Petrotel din Ploiești au scapat de acuzațiile de fiscala de doua miliarde de euro și spalare de bani aduse de catre procurorii ploieșteni. In schimb, compania și reprezentanții acesteia raman inculpați intr-un dosar de folosire cu rea-credința a creditului…

- eMAG a inceput reducerile de Black Friday dis de dimineata. Reducerile din 17 noiembrie 2017 au inceput cu putin inainte de ora 7, iar acum sute de mii de oameni intra pe cel mai mare magazin online din Romania. Ofertele sunt online AICI . Noi am inceput incet-incet sa luam cele mai bune dintre reduceri…

- Sectoarele industriale, logistica si de birouri din Bucuresti au fost motoarele pietei de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele 9 luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de crestere din punct de vedere al proiectelor livrate in acest interval. Potrivit…

- Antreprenorii Johann Brutler si Mihaly Lieb au pus in 1999 bazele Cramei Nachbil din Satu Mare, care produce anual 60.000 - 70.000 de litri de vin, avand un total de 23 de hectare cultivate cu vita de vie. Astazi businessul este contro­lat de copiii fondatorilor, potrivit datelor de la Registrul…

- Frumoasa Madalina Ghenea iși pune din nou fanii pe ganduri. Ultima sa postare de pe internet trimite cu gandul la infidelitate. Acesta sa fie motivul pentru care si-a luat fetita si a plecat din Romania? A inselat-o Matei pe mama copilului sau?

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a semnat astazi primele contracte de achiziție pentru dotarea cu echipamente de radioterapie a Institutului Oncologic și Spitalului Elias din București și a spitalelor judetene din Constanța, Galați și Baia Mare. Veste buna pentru bolnavii de cancer din Romania.…

- Cateva sute de persoane s-au strans, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei din Capitala, manifestand contra modificarilor aduse proiectului legilor justitiei. La ora transmiterii stirii, circulatia este partial blocata pe Soseaua Kiseleff, dar si pe mai multe benzi care fac legatura…

- Oamenii înca se aduna în Piata Unirii si deocamdata nu se scandeaza. Peste 3600 de clujeni au spus ca vor participa la evenimentul organizat pe Facebook, iar peste 12 mii s-au aratat interesați. „În Cluj-Napoca, continuam ce am început iarna trecuta! …

- Gica Hagi, managerul Viitorului, a vorbit cu 3-0 cu Sepsi Sf. Gheorghe, despre noul logo al echipei naționale a Romaniei (Detalii AICI). "Romania avea identitate cand era generația mea, cand mergeam la Campionate Mondiale și Campionate Europene. Restul e marketing. Identitatea Romaniei era cand mergeam…

- CNAIR SA informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2017, in intervalele orare 01.00 – 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau chiar intrerupta. Se fac lucrari de mentenanta la sistemul informatic.…

- In primele trei trimestre ale anului 2017, Orbis Hotel Group, prezent și in Romania, a avut o creștere de 6,3% a vanzarilor nete de pana la 258,8 milioane euro și o creștere a EBITDAR de 10,4% (pana la 97,8 milioane euro) fața de 9 milioane in primele noua luni din 2016, a anunțat compania. EBITDA operațional…

- ”Salariile medii din sectorul privat au crescut, astfel, cu 5% ȋn perioada ianuarie-septembrie 2017, fata de acelasi interval din 2016. Cresterea a fost in principal sustinuta de majorarea salariului minim brut pe economie de la inceputul anului, care s-a reflectat in evolutia pozitiva a salariilor”,…

- Ambasada Olandei și consultanți internaționali in strategii smart city vor fi prezenți, marți și miercuri, in cadrul celei de-a doua ediții a dezbaterii naționale 2017 - 2020 "Different City - Smart City", eveniment organizat de Fundația Naționala a Tinerilor Manageri și Different Angle…

- Mulți spun ca e un gen demodat sau ca nu mai are atația fani, dar se pare ca adevarul este altul. Este vorba despre muzica ușoara romaneasca, iar Fuego, cel care umple de doua ori pe an salile prin toata Romania, mai rastoarna un mit cu ocazia celei mai noi producții ce poarta semnatura sa, spectacolul…

- Turbomecanica (randament de 210% anul acesta cu tot cu dividende), Armatura (178%) si Dafora (159%) sunt companiile listate pe segmentul principal de tranzactionare care afiseaza cele mai ridicate randamente pentru investi­tori de la inceputul acestui an, potrivit datelor transmise de Tradeville…

- Detalii incredibile despre arsenalul deținut de Coreea de Nord. Phenianul a efectuat, incepand din luna februarie, nu mai puțin de 15 teste cu racheta, cele mai multe dintre ele fiind reușite.Una dintre ele, lansata in luna septembrie, a trecut pe deasupra Japonei. Experții cred ca, in prezent,…

- Bancile aflate in top cinci in Romania vor incepe din februarie testarea sistemul Instant payments, iar pana la finalul anului viitor este posibil ca șase banci sa ofere serviciul in piața, a anunțat Bogdan Nastase, project manager Transfond, la conferința Viitorul & Siguranța plaților electronice",…

- Directoarea ANM, Florinela Georgescu, a vorbit, la Romania TV despre cum va fi iarna 2017-2018 in Romania. „Fenomenele severe nu vor lipsi. Vorbesc aici despre viscole, despre posibile ninsori abundente și despre episoadele de ger, acestea fiind elementele cele mai severe ale iernilor…

- Daca in ianuarie soldul depozitelor strainilor a fost de 3,55 mld. euro, dupa primul trimestru a coborat la 3,4 mld. euro, pentru ca la sfarsitul primului semestru sa ajunga la doar 3,19 mld. euro. Depozitele pe termen lung constituite de straini la bancile locale, care repre­zinta in mare…