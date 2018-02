Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat luni ca inregistrarea unei discutii, dintre o persoana din anturajul lui Mircea Cosma si un ofiter de politie si publicata in comunicatul DNA, a avut loc intr-un dosar de santaj.

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a spus, astazi, intr-o conferința de presa, in urma dezvaluirilor facute, ieri seara, de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afceri, Sebastian Ghița, ca la DNA Ploiești a fost respectata legea.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Procurorii anticoruptie din Ploiesti au deschis un dosar penal privind infractiuni de santaj care ii vizeaza pe membrii familiei Cosma, dar si pe apropiati ai acestora, se arata intr-un comunicat remis presei luni, 12 februarie, de DNA. Informatia vine dupa ce, duminica, au aparut in spatiul public…

- Fostul deputat Vlad Cosma, autorul inregistrarilor difuzate duminica seara la Antena 3, reactioneaza la comunicatul DNA in care este acuzat ca ar fi dorit sa santajeze procurorii DNA, prin intermediari, pentru a-si castiga o situatie juridica favorabila."Ca raspuns la comunicatul DNA:…

- Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, solicita procurorului general si Inspectiei Judiciare sa intervine pentru a preveni distrugerea probelor la DNA Ploiesti.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- Liderul liberal Ludovic Orban incearca sa calmeze spiritele in partid, dupa ce cativa senatori cu notorietate, apropiati de Alina Gorghiu, au amenintat ca vor pleca din PNL pentru ca Iulian Dumitrescu a fost numit lider de grup, iar ei au fost sariti la impartirea functiilor. Astfel, Orban o sustine…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- Leonard Doroftei a fost pe primele pagini ale publicațiilor din Romania acum ceva vreme, ba chiar amenința ca pleaca din țara. ,,Moșul” declara pe atunci: „Am o strada si o sala de sport in Ploiesti care-mi poarta numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o masea stricata!”. Apoi campionul la box…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Cei sapte tineri din Vaslui au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre sase si 10 ani de inchisoare cu executare. Acum sunt incarcerati in penitenciarul Vaslui, unde isi executa pedepsele in regim semideschis. Primii care vor solicita eliberarea conditionata sunt cei trei tineri…

- 23 de membri USR din cateva filiale au contestat in instanta Congresul in care Dan Barna a fost ales presedinte al partidului, la sfarsitul lunii octombrie. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca cei mai multi contestatari apartin de organizatia Caras-Severin, controlata de Oana Bazgan, unul…

- 23 de membri USR din cateva filiale au contestat in instanta Congresul in care Dan Barna a fost ales presedinte al partidului, la sfarsitul lunii octombrie. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca cei mai multi contestatari apartin de organizatia Caras-Severin, controlata de Oana Bazgan, unul…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au facut, marti, 13 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de fraude informatice pentru obtinerea de credite on-line. Cei vizati ar fi introdus in aplicatiile informatice ale institutiilor financiare nebancare…

- Politisti de la Serviciul de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, fac, luni, descinderi la 20 de adrese ale unor firme si persoane fizice in Bucuresti si in judetele…

- Premierul PSD Mihai Tudose și-a asigurat susținerea a aproape 50 de parlamentari social-democrați in cazul in care președintele partidului, Liviu Dragnea, va incerca sa forțeze demiterea sa printr-o noua moțiune de cenzura dupa modelul Sorin Grindeanu. In acest moment, Dragnea nu-l poate forța pe Tudose…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care…

- Mark Zuckerberg anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor Facebook.Citește și: Surse: Zazanie totala in PSD. Noii pioni din garnitura lui Tudose. Contramutarea lui Dragnea și nebunul decisiv Seful Facebook…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD ii va aduce azi fata in fata pe Liviu Dragnea si Mihai Tudose, aflati intr-un conflict tacit pentru preluarea puterii in partid. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca sedinta va fi una agitata, dar ca nu va avea un deznodamant clar. Va fi doar o tatonare…

- Un barbat impins pe șinele metroului din New York de un tanar cu probleme psihice a murit la scurt timp dupa aceea din cauza unui stop cardiac, scrie New York Daily News. Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York. Edward Cordero de 18 ani, un tanar care este…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Principala grija a PSD pare sa fie legata de legalizarea actelor de coruptie sau cel putin acest lucru reiese din ultimele evenimente. Cu toate acestea Liviu Dragnea nu este ridicat in slavi de toti liderii marcanti ai partidului, in PSD fiind si oameni ce nu concep sa accepte modificarile aduse…

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.

- Un ofiter SRI este cercetat dupa ce, aflandu-se sub influenta alcoolului, a provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane, luni seara, in localitatea ilfoveana Tancabesti, transmite News.ro . Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00, cand barbatul venea cu masina dinspre Ploiesti,…

- O femeie din judetul Prahova a fost depistata si va fi audiata, vineri seara, la sediul Politiei Prahova, ea fiind suspectata ca a amenintat cu un cutit intr-un autobuz o adolescenta in varsta de 17 ani. Surse din Politie au declarat ca mama unei tinere din Ploiesti a reclamat, vineri dupa-amiaza, ca…

- Incident grav in Prahova. Surse din Politie au declarat, pentru News.ro, ca mama unei tinere din Ploiesti a reclamat, vineri dupa-amiaza, ca fiica sa a fost amenitata de o femeie, cu un cutit, intr-un autobuz din Ploiesti. In urma cercetarilor si dupa ce pe retelele de socializare a fost facuta…

- Romania a pierdut dramatic meciul cu Cehia, scor 27-28 in optimile CM de handbal din Germania, iar adversarele romancelor au fost uluite de performanta reusita luni seara. Rezultatul meciului Romania - Cehia le-a socat inclusiv pe castigatoare: "Nu ne-am mai calificat niciodata intr-un…

- Lucian Sanmartean a revenit dupa aproape un an in Liga 1 si a jucat pentru prima data in tricoul lui FC Voluntari impotriva lui Dinamo. La finalul meciului, fotbalistul de 37 de ani a explicat de ce a refuzat echipa din „Stefan cel Mare” si s-a certat cu un fan care l-a apostrofat. Cu chiu…

- Astra Giurgiu a invins-o pe Juventus București cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, la Ploiești, in primul meci din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. Golul care a facut diferența în acest meci a fost marcat de Alexandru Ionița II (51 — penalty), dupa un fault…

- Presedintele PDS, Liviu Dragnea, i-a invitat duminica seara pe mai multi lideri locali ai partidului la discutii despre organizarea unui mare miting, potrivit unor surse din partid. Unii lideri au dat curs invitatiei liderului PSD, altii au declinat participarea la discutii, potrivit acelorasi surse.

- Omul de afaceri Costel Casuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii PCA Ploiesti si politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis directorilor APIA din teritoriu ca va desfiinta institutia daca angajatii vor mai continua sa protesteze fata de taierile salariale, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Ca sa arate ca nu glumeste, Daea le-a transmis directorilor ca banii europeni…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa in aceasta dupa amiaza la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti”, organizata de Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca seful statului va merge cu trenul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa in aceasta dupa amiaza la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti”, organizata de Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca seful statului va merge cu trenul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa in aceasta dupa amiaza la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti”, organizata de Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca seful statului va merge cu trenul…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca senatorii din Comisia de Aparare au fost prezenti la sediul SPP martea trecuta la ora 18.00, nu la ora 13.00, cand era programata sedinta in care ar fi trebuit sa se discute achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a motivat ca senatorii…

- "Ni s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru favorizarea faptuitorului, fara faptuitor, fara dosare penale si fara sa dam declaratii", a afirmat avocata. Aceasta a aratat ca Iorga nu a facut declaratii in fata procurorilor in acest dosar. "Ceea ce i se reproseaza in…