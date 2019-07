Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi impotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene, potrivit agerpres.Rezultatele votului secret cu buletine a fost anuntat de presedintele Parlamentului European, David…

- Ursula von der Leyen a fost aleasa marti seara, la Strasbourg, prima presedinta a Comisiei Europene (CE). Votul din Parlamentul European a aratat in felul urmator: 383 de voturi "pentru", 327 de voturi "impotriva", 22 de abtineri so un vot nul.- Revenim cu detalii -

- Deputații din Parlamentul European vor decide marți, prin vot, daca politicianul german Ursula von der Leyen va prelua funcția de președinte al Comisiei Europene, relateaza site-ul agenției Dpa.Pentru a prelua funcția, acesta trebuie sa obțina o majoritate de 374 din 747 de voturi, conform…

- Deputații din Parlamentul European vor decide marți, prin vot, daca politicianul german Ursula von der Leyen va prelua funcția de președinte al Comisiei Europene. Pentru a prelua funcția, acesta trebuie sa obțina o majoritate de 374 din 747 de voturi. Pana la momentul actual, formațiunea…

- Ursula von der Leyen a anuntat ca, indiferent de rezultatul votului pentru investirea in functia de presedinte al Comisiei Europene, va demisiona din postul de ministru german al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax."Maine voi cere increderea Parlamentului European.…

- Ursula von der Leyen, candidata la presedintia Comisiei Europene (CE), este pregatita sa acorde mai mult timp Regatului Unit in vederea iesirii sale din Uniunea Europeana (UE), in cazul in care Londra va cere acest lucru, relateaza AFP, conform news.ro.Raluca Turcan a IZBUCNIT: Ca sa scape…

- Dancila i-a scris lui Juncker in acest sens Președintele și premierul au avut o convorbire telefonica legata de acest subiect și au convenit sa susțina varianta unui comisar interimar, in condițiile in care Corina Crețu, fostul comisar european din partea Romaniei, a devenit europarlamentar. Viorica…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…