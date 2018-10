Marți urmeaza sa se dezbata moțiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader intitulata „Ministrul Justiției, un ministru de nota patru”, iar miercuri urmeaza sa se voteaze. Potrivit surselor citate, moțiunea simpla va trece, acesta urmand sa fie pretexul ca la CEX Tudorel Toader sa fie remaniat. Pentru a nu mai creea alte discuții intre partidele aflate la guvernare, Liviu Dragnea intenționeaza sa dea vina pe disidenții din PSD pentru faptul ca moțiunea a trecut, urmand ca lui Tudorel Toader sa i se spuna ca nu mai are susținere in randul parlamentarilor. In plus, portofoliul de Justiție nu…