- Procurorii de la Parchetul General au clasat plangerea depusa de un medic din Germania, care a reclamat ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au confirmat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Initial, plangerea a fost depusa la DNA, care si-a declinat insa…

- Parchetul General a anuntat vineri ca 164 monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, sustrase din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in urma unor perchezitii efectuate in Austria si Germania. Potrivit unui comunicat remis vineri, Sectia de urmarire…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat, marti, referitor la dosarul declinat de DNA la Parchetul General, bazat pe o plangere a unui medic german ce il vizeaza pe seful Senatului, ca se bucura sa traiasca in tara dosarelor.

- O noua ancheta in care apare numele presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, prinde contur. De aceasta data la Parchetul General, iar dosarul este construit in jurul acuzatiei de fals in declaratii.

- Ludovic Orban a fost achitat, definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. El se delimiteaza de propriile declarații date in anul 2013, cand critica numirea…

- Achiziția mobilierului stradal de pe Mețianu nu a atras doar critici ale aradenilor surprinși de prețurile mari achitate de municipalitate, fiind deschis și un dosar de cercetare penala, in urma cu patru ani. In februarie 2014, Parchetul de pe langa Judecatoria Arad anunța, printr-un comunicat, ca „se…

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Procurorii DIICOT fac percheziții la firme de medicamente din București, în dosarul în care este cercetat profesorul Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din București într-un caz legat de medicul Mihai…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, iși continua razboiul cu statul paralel. Liderul ALDE susține ca statul de drept din Romania este sub asediu, iar unul dintre factorii care contribuie din plin la aceste evenimente sunt televiziunile controlate.

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Parchetul General recunoaște ca zeci de polițiști, procurori, comisari de garda, ofițeri de servicii secrete și alți funcționari au scapat fara a fi cercetați in cazul rețelei de trafic de minore anchetata in 2005 de DIICOT. Mai exact, Augustin Lazar, Procurorul General, recunoaște ca dosarul polițiștilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie...

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Adrian Gadea, fost sef al Consiliului Judetean Teleorman, cercetat in dosarul Belina, a mers, miercuri, la DNA, pentru a ii se aduce la cunostinta rezultatele expertizei solicitate de procurori. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca documentul are 800 pagini.

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, primeste o noua lovitura din partea procurorilor anticoruptie! In mare secret, DNA l-a pus sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Potrivit Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Pentru…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- DNA Suceava a dat solutie de clasare in dosarul in care Florin Sinescu, fostul prefect al judetului Suceava, era cercetat pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, conflict de interese, uzurparea functiei si uz de fals. La inceputul lunii februarie 2015, Sinescu a fost ridicat de catre…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…

- Parchetul General face noi precizari despre dosarul Revoluției. Magistrații susțin , intr-un comunicat de presa, ca au facut pași mari in aceasta cauza și ca, fara precedent, ” fost identificata, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989,…