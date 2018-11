Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Beny Steinmetz si consultantul politic Tal Silberstein au fost audiati de procurorii israelieni in baza noilor informatii primite din partea autoritatilor romane, afirma surse citate de presa israeliana.

- Potrivit informațiilor furnizate de Antena 3, in partea dreapta a fotografiei, cu spatele este Vasile Dincu. VEZI AICI POZA In același timp o alta intrebare ridicata și de catre jurnalistul Victor Ciutacu este ”cine era importantul din capul celalalt al mesei pentru care s-a cropat…

- Parchetul General s-a autosesizat si a deschis un dosar pentru neglijenta in pastrarea informatiilor secrete de stat, infractiune prevazuta de articolul 305 din Codul penal, dupa aparitia in spatiul public a protocolului SRI - PICCJ semnat in 2016, au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.…

- Un tanar din Giurgiu a fost omorat in urma unui conflict care a izbucnit in trafic, acesta fiind injunghiat de un alt barbat, care a fost retinut, fiind cercetat pentru omor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Un tanar din Giurgiu a fost omorat in urma unui conflict care a izbucnit in…