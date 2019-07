Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD au miercuri o reuniune informala a Comitetului Executiv National, prima dupa congresul extraordinar de la sfarsitul saptamanii trecute, au precizat surse politice. Potrivit surselor citate, pe agenda sedintei informale a conducerii PSD urmeaza sa se regaseasca si stabilirea…

- Șefii județeni PSD se vor reuni intr-o ședința la Vila Lac 1, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO.O ședința CEX PSD a fost convocata pentru miercuri, la ora 18.00, la Vila Lac 1. Este prima ședința CEX dupa Congresul PSD. Pe agenda discuțiilor se afla subiectul procedurii desemnarii…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale va caștiga alegerile cu voturile social-democraților, daca PSD nu intra in turul II, este scenariul lansat duminica seara, la B1 TV, de fostul președinte Traian Basescu.Traian Basescu a spus ca daca PSD va continua curba de cadere in…

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara ca, potrivit statutului, candidatul partidului la alegerile prezidentiale va fi stabilit prin congres, insa acest candidat poate proveni si din afara formatiunii politice. Senatorul social-democrat a mentionat ca data la care va…

- PSD va avea o ședința a Biroului Permanent Național marți, la ora 11:00, la Parlament, iar de la ora 18:00 social-democrații vor participa la intrunirea ... The post Social-democrații se reunesc, marți, in primul CEx fara Liviu Dragnea appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, pe Facebook, ca nu doreste sa candideze nici pentru sefia partidului, nici pentru Cotroceni. „Sunt surprinsa de declaratia domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidentiale“, a spus Firea, dupa ce liderul PSD…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, intr-un interviu pentru Adevarul, ca duminica seara, imediat dupa alegerile europarlamentare, va anunta candidatul PSD la prezidentiale. Numai ca statului partidului impune o procedura mult mai elaborata, care implica toate structurile de conducere ale PSD, inclusiv…