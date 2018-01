Surse: Sevil Shhaideh, in carti pentru postul de Secretar general al guvernului Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEx) se reunește, astazi, la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern. Mulți dintre ministri isi vor pastra functiile si in Cabinetul Dancila, dar se vehiculeaza și nume noi la conducerea unor ministere.

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament 'impotriva' investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Viorica Dancila, noul premier desemnat al României, a fost agresata pe strada de un rival politic, în urma cu câțiva ani. Acum, agresorul și victima sunt colegi de partid. În 2009, Viorica Dancila a fost abordata de primarul PD-L-ist Lucian Militaru, care i-a reproșat…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, la la TVR, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a decis, in ultima…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Decizia l-a surprins pe fostul europarlamentar, Sebastian Bodu, care il ironizeaza pe președinte spunand ca este „un mare geniu al politicii”.Ana Bogdan SPULBERA…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Comunitatea „Corupția ucide” il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele Romaniei a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in funcția de premier al Romaniei. „A facut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea”, se arata…

- Analistul Radu Magdin considera ca este foarte important ca premierul desemnat Viorica Dancila sa dea un semnal de stabilitate si profesionalism in perioada imediat urmatoare. "Provocarile de pe agenda noului premier sunt multiple. Dincolo de cifrele economice, este foarte important sa…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- In cazul in care presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD pentru prim-ministru, Viorica Dancila va trebui sa renunte la locul sau de europarlamentar, care va deveni astfel vacant. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat…

- Dupa aproape jumatate de ora de consultari cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PSD, Liviu Dragnea a marturisit jurnalistilor ca social-democratii nu au "un plan B" cu privire la nominalizarea premierului, in cazul in care seful statului refuza propunerea Vioricai Dancila."Nu discutam despre…

- Din CV-ul candidatului PSD la functia de premier, Viorica Dancila, afisat pe site-ul Parlamentului European, lipseste un detaliu important: in 2004 a candidat la primaria Videle dar a pierdut in fata candidatului PD. Dancila a pierdut la scor mare. Potrivit surselor HotNews.ro, Militaru a castigat cu…

- ALDE a solicitat ca, dupa nominalizarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru, sa aiba o discutie cu aceasta, in cadrul careia sa fie punctate prioritatile partidului, a declarat miercuri vicepresedintele formatiunii Varujan Vosganian. "Noi, ALDE, am solicitat ca, dupa nominalizare,…

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Premierul propus al PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, are un consilier chinez. Este vorba despre Weini LI, asistenta la Parlamentul European. Chinezoaica a avut bursa la PE, dar și la mai multe instituții ale ONU, potrivit informațiilor prezentate marți, la emisiunea Punctul de întâlnire,…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia cu Uniunea Europeana, este o persoana non-conflictuala si si-a insusit programul de guvernare. "A fost o sedinta de coalitie in care colegii de la PSD ne-au informat despre decizia care a fost adoptata in cadrul…

- Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, saluta propunerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si vine si cu cateva argumente: este unul dintre cei mai echilibrati oameni pe care ii cunoaste, este profesionista si modesta."O cunosc bine pe Viorica Dancila si este unul dintre cei mai…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului. Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei decizii Roxana Cezarina Banica se elibereaza, la cerere din functia de secretar general al Guvemului, cu rang de ministru.De…

- Nominalizarea Vioricai Dancila, liderul delegației PSD in Parlamentul European, ca Prim Ministru al Romaniei, este salutata de la Strasbourg de catre Claudia Țapardel, unul dintre cei mai tineri europarlamentari romani, membru in Comisia pentru Transporturi și Co-Președinte al Intergrupului pentru…

- Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a declarat la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD ca Viorica Dancila se bucura de tot sprijinul partidului pentru funcția de premier. De altfel, nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere.

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- Conducerea PSD a decis marti sa o propuna pe Viorica Dancila, europarlamentar, pentru functia de premier. Viorica Dancila este europarlamentar din 2009, fiind membra PSD din 1996, cand a aderat la partid in Teleorman, judet condus multa vreme de Liviu Dragnea. Detalii despre Viorica Dancila - aici .…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

