Iata schimbul de replici dintre cei doi, care a avut loc la Romania TV: Daniel Zamfir: Sunteti consilierul lui Ludovic Orban. Cristian Paun: Nu asta conteaza. Aveti studii economice, domnule Zamfir? Daniel Zamfir: Nu! Nu am. Cristian Paun: Este o lege antiliberala.

Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii, a spus: "Nu am mai avut niciodata o situatie atat de incordata si conflictuala in aceasta comisie". Acesta a mai declarat ca Daniel Zamfir a avut curajul sa-si asume tot oprobriul tuturor celor care l-au transformat in tinta.

Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, va avea miercuri o intrevedere cu o delegatie a Fondului Monetar International, informeaza Biroul de presa al PNL. Alaturi de Ludovic Orban, la intalnirea care va avea loc la sediul PNL vor mai fi prezenti Florin Citu (vicepresedinte), Vlad Nistor

Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata

In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui

"Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A

Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters.

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii

- Senatorul liberal Daniel Zamfir revine cu noi atacuri la adresa colegilor, de aceasta data fiind luat la tina Ionel Danca, purtatoruld e cuvant al formatiunii. Anterior, senatorul PNL a avut cuvinte dure la adresa lui Ludovic Orban si a lui Florin Citu.

- Membrii ai aceluiași partid, senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir au schimbat replici acide pe Facebook. Conflictul a izbucnit de la divergențele de opinie cu privire la BNR. Florin Cițu a distribuit pe pagina lui de Facebook un articol despre hotararea judecatoreasca luata luni de Judecatoria…

- Este conflict total intre senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir. Deși reprezinta același partid in Parlament, cei doi iși arunca replici grele pe Facebook, totul pornind de la pozițiile pro sau contra BNR. Dupa ce Zamfir l-a acuzat pe Cițu ca apara bancile, Cițu il acuza pe Zamfir ca acționeaza…

- Liberalul a publicat o postare de-ale lui Florin Cițu in care scria, in 2015, ca "parlamentarii au acceptat, timp de 25 de ani, toate balivernele BNR ca pe un adevar absolut. (...) Parlamentarii prin votul lor au dat legitimitate politicii monetare din ultimii 25 de ani. (...) Astazi, BNR ii amenința…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL, prin Ludovic Orban, trage o a doua rafala de gloanțe impotriva propriului deputat, domnul Daniel Zamfir. Dupa ce acesta a fost maturat de la șefia Comisiei economice, iata ca acum partidul da de pamant cu un proiect de lege promovat de acesta. O face in mod public.…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere dupa ce va fi publicat raportul ministrului Justiției, anunța Parchetul General, intr-un comunicat. „Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului

Politiciana, pentru a-și arata susținerea fața de procurorul Mircea Negulescu, Portocala, a notat pe Facebook: "Je suis Portocala! Nu știu ce minuni a facut procurorul asta, dar i-a rupt pe penali". Replica lui Daniel Zamfir a venit imediat pentru a o taxa pe Crina Dobre.

In cadrul sedintei extraordinare de vineri, 16 februarie, a Consiliului Local Baia Mare, alesii au votat impotriva cedarii catre stat a mai multor baze sportive din municipiu. Consilierul local liberal Cristian Niculescu Tagarlas afirma ca Guvernul a solicitat municipalitatii nu doar sa renunte la bazele

"Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut

- Daniel Zamfir, senatorul care a fost inlocuit la șefia Comisiei economice de Florin Cițu, a declarat ca, indiferent de ceea ce se va intampla cu cariera sa politica, va cntinua lupta cu abuzurile sistemului bancar.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu ezita sa sara in apararea senatorului PNL, Daniel Zamfir, dupa ce acesta a fost `executat` de liderul partidului, Ludovic Orban.„Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

"Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat

Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,

Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.

In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament.

Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...

- Liberalul Daniel Zamfir a lansat miercuri un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice din Senat. Acesta a afirmat ca liderul liberalilor a sunat "in disperare" ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup si spune ca PNL "are mare…

- Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: ”Ludovice, Ludovice…Nu te lași de metehnele care te-au „consacrat” in PNL…”, a scris miercuri, pe pagina de Facebook, senatorul PNL, care il acuza pe liderul liberalilor ca ”inroșește telefoanele pentru a le cere colegilor sa il schimbe din comisia…

"Ludovice, Ludovice... Nu te lași de metehnele care te-au "consacrat" in PNL... Dupa ce, in mod rușinos, ai fugit de un raspuns cand te-am intrebat care sunt actele de "deviaționism" pe care le-am comis in activitatea mea la Comisia Economica, ai inceput sa inroșești telefoanele sa le ceri

Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste

Fostul președinte Traian Basescu spune ca PNL, in ciuda afirmațiilor publice. Basescu mai spune și ca legea nr. 29/2018, promulgata de președintele Iohannis, il va avea printre beneficiari și pe Robert Negoița, acuzat de evaziune fiscala. Președintele Traian Basescu nu crede in sinceritatea discursului

"Mafia este tarnspartinica (Legea 29 din 2018 ). Dupa ce au rupt oficial cardasia cu PSD-ul prin spargerea monstruosului USL, liberalii nu mai prididesc tipand demagogic in apararea justitiei. Uita ca urlau din toti rarunchii si cu ochii bulbucati, cu glasuri cand mai baritonale cand mai pitigaiate,

Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal în vederea desemnarii candidatului pentru functia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de presedintele partidului, Ludovic Orban, si de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu,

Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa amenințarile PSD la adresa lui Klaus Iohannis cu suspendarea. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca și-ar dori ca Iohannis „sa le dea una peste bot" și ii cere președintelui sa le transmita cum ar putea PNL sa-l ajute sa faca asta.„Cum

Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,

Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu "Tudorel" Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila".