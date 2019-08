Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general Oracle Romania, Sorin Mindruțescu, a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar pe cauțiune in valoare de 500.000 de euro. DNA anunta, oficial, ca fata de directorul Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, s-a pus in miscare actiunea penala si este sub control judiciar pentru ca…

- Apar detalii despre cum a decurs plecarea din țara a Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Arama. Ea a parasit Romania insoțita de parinții adoptivi, familia Sacarin, doi romani stabiliți de mulți ani in SUA. Duminica dimineața, soții Sacarin au ajuns cu Sorina la Aeroportul Otopeni urmand sa decoleze…

- Probleme pentru Romania din cauza temperaturile extreme din Orientul Mijlociu. Comisia Europeana someaza Romania sa opreasca un export important de oi din cauza conditiilor meteorologice. Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis i-a transmis ministrului agriculturii,…

- Parchetul militar a declinat la DIICOT dosarul privind mitingul din 10 august pe motiv ca ar fi fapte ce tin de securitatea nationala, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Declinarea vine la 11 luni de la violențele jandarmilor din Piața Victoriei. Procurorii DIICOT au solicitat, de la secția…

- Lovitura crunta primita in instanța de procurorii Marius Bulancea – considerat “mana dreapta” a Laurei Codruța Kovesi in DNA – și Ana Dana. Tribunalul București a exclus toate interceptarile din dosarul in care Sorin Ovidiu Vantu este acuzat de cumparare de influența, pe motiv ca i-ar fi dat 1 milion…

- Partidul Puterii Umaniste (PPU) și-a lansat in cadrul congresului de sambata, 8 iunie, candidatul pentru alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an in persoana Ramonei Ioana Bruynseels, fost consilier guvernamental. Bruynseels le-a transmis delegaților la Congresul PPU ca nu crede in politica…

- Vizita Papei Francisc in Romania este una istorica si mult asteptata pentru mii de oameni, iar pentru buna desfasurare a evenimentului au fost implementate o serie de masuri drastice de securitate, pelerinilor recomandandu-se sa coopereze cu voluntarii si organizatorii. Comitetul Interministerial pentru…

- Rasturnare de situație in procesul care il vizeaza pe președintele PSD, Liviu Dragnea, de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Dupa ce a schimbat procurorul de ședința, inlocuind-o pe Raluca Mirica cu Elena Grecu, fost candidat la șefia DNA despre care instanța a stabilit ca a colaborat cu…