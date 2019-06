Surse România TV: Trădări la nivelul PSD. Teama partidului Social-democratii ar fi stabilit un plan cu privire la motiunea de cenzura, pe care opozitia vrea sa o depuna chiar in aceasta saptamana. Este o perioada tensionata in PSD. Acestia s-ar teme de eventuale tradari. In urma mai multor discutii informale, s-ar fi decis ca doar cațiva parlamentari PSD sa fie prezenti la sedinta de plen, in care se va dezbate si se va vota aceasta motiune, potrivit sursei menționate. Insa acestia vor fi prezenti doar ca sa asigure cvorumul, nu se vor ridica din banci si nu vor vota. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

