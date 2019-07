Surse România TV. PNL și USR au stabilit împărțirea țării la locale Alegerile locale vor avea loc in vara anului viitor, vot la care vor participa doar romanii din țara. Avand in vedere ca alegerile pentru primarii se vor desfașura intr-un singur tur, PNL și USR pun la cale o strategie comuna pentru a invinge PSD. Mai mult, potrivit sursei citate, pentru ca rezultatul referendumului pe justiție sa fie pun in aplicare, opoziția incearca sa se uneasca. PNL nu a renunțat la un parteneriat cu USR cu toate ca in ultima perioada relația dintre cele doua partide a fost tensionata, cei de la USR aducand critici liberalilor pe diverse teme. In urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

