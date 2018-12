Stiri pe aceeasi tema

- România a blocat planurile adoptarii de catre ministrii de externe ai Uniunii Europene a recentelor concluzii ale Consiliului Afaceri Externe al UE critice la adresa Republicii Moldova, au declarat diplomati europeni pentru Radio Europa Libera.

- Tarile membre ale Uniunii Europene care vor refuza acceptarea imigrantilor extracomunitari ar putea fi obligate sa achite contributii de solidaritate, confirm unui proiect elaborat de Franta si Germania, afirma surse citate de agentia Reuters.Conform unui proiect de document circulat la o…

- In document se stipuleaza ca Romania si Franta vor defini impreuna si vor pune in aplicare o noua foaie de parcurs privind dezvoltarea politicilor de interes comun pentru urmatorii patru ani. In privinta cooperarii in cadrul Uniunii Europene, se arata ca Franta va acorda intregul sprijin Romaniei…

- Parlamentul European a votat, miercuri, Raportul interimar al PE privind bugetul multianual al UE post-2020, care cuprinde alocarea a 500 miloane de euro pentru proiecte și acțiuni pentru apararea statului de drept, ca urmare a propunerii eurodeputatului Siegfried Mureșan. „Vedem in Romania,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi 'atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene' fata de Israel, inainte de a pleca in Bulgaria, unde urmeaza sa se alature unei reuniuni la Varna, la care vor participa Bulgaria, Romania, Grecia si Serbia, informeaza France Presse preluata…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene va anunta pe 18 octombrie hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație.In data de 23 mai 2017, Comisia Europeana a introdus…

- In cadrul unui eveniment organizat de filiala clujeana a Academiei Romane, academicieni de pe ambele maluri ale Prutului au incercat sa identifice oportunitați de colaborare in domeniul cercetarii științifice. Intalnirea vine ca urmare directa a semnarii in anul 2014 a unui memorandum de cooperare…