- Atașații militari și diplomatii americani ar urma sa se implice mai mult în atragerea de comenzi din strainatate pentru industria de armament, potrivit unor oficiali ai SUA, citati de Reuters.

- Administratia Donald Trump elaboreaza un plan prin care atasatii militari si diplomatii americani din strainatate vor trebui sa intensifice actiunile pentru vanzarea de armament, afirma oficiali americani citati de agentia Reuters. - continua -

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc afirma, intr-un editorial publicat in Wall Street Journal, ca alegerile parlamentare din 2018 vor reprezenta un moment critic, care ar putea oferi Uniunii Europene si oficialilor americani oportunitatea de a opri avansul fortelor politice…

- Un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington a afirmat joi ca SUA detin informatii ca „anumite nave se implica in activitati interzise de ONU, inclusiv transbordari de produse petroliere rafinate intre doua nave si transportul de carbune provenit din Coreea de Nord”.

- A fost Hanukkah, aproape a trecut și Craciunul, iar acum, in Statele Unite, este perioada de Kwanzaa. E vorba de o sarbatoare a membrilor comunitații de culoare, prin care aceștia iși celebreaza originile africane.

- Cei trei baieți au devenit suspecți pentru polițiștii locali de la Biroul Poliția Piețelor pentru ca aveau asupra loc o cantitate semnificativa de materiale pirotehnice, mai exact de petarde. Cand i-au observat pe agenți, tinerii au devenit agitați și au incercat sa fuga. In zadar, insa. ”Au…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP.

- Prim-ministrul Pavel Filip a participat la cea de-a doua ediție a Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM). Evenimentul a reunit peste 400 de intreprinzatori.

- Audi a decis sa renunte la decizia de a vinde brandul de motociclete Ducati, in ciuda planurilor anuntate in acest an. Planul era de a obtine o suma destul de Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Producatorii si furnizorii de gaze vor fi obligati sa tranzactioneze, anul viitor, minim 30% din gaze pe bursa, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Energiei. Astfel, cota obligatorie ramane ramane nemodificata fata de cea stabilita pentru 2017.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea revenirea astronauților americani pe Luna. Liderul de la Casa Alba a semnat un document care stabileste acesta drept unul dintre principalele obiective ale Administrației Naționale Aeronautice și Spațiale din SUA.

- Vanzarile internationale de echipamente si servicii militare ale celor mai mari 100 de producatori de armament au crescut in 2016, dupa cinci ani consecutivi de scadere, arata datele publicate luni de Institutul International de Cercetari asupra Pacii (Sipri, cu sediul la Stockholm), potrivit Agerpres.

- Neințelegeri mai vechi ivite in cuplu au facut-o, se pare, pe o tanara mamica din localitatea prahoveana Magurele sa-și faca bagajele și sa plece de acasa. Alexandra Iuliana Mircioiu, in varsta de 21 de ani, și-a panicat intreaga familie cu atat mai mult cu cat, de cinci zile, a disparut cu tot cu Gabriela…

- Aflat in fruntea unei delegatii a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova, presedintele democrat Vlad Plahotniuc a continuat la Washington seria discutiilor cu oficialii americani, avand doua noi intalniri - cu congresmanul Michael McCaul din Texas, respectiv cu congresmanul Joe

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, afirma ca, pentru diplomatii care au avut onoarea sa-l cunoasca, Regele Mihai I ramane un exemplu de distinctie, demnitate, generozitate si profund atasament fata de valorile culturale romanesti si fata de interesele Romaniei. „Am aflat cu profunda…

- Ben Hodges este un reprezentant al elitei militare americane. Are in spate experiența razboiului din Irak, unde a condus o brigada, dar și in Afganistan, unde a ocupat mai multe funcții de comanda. Incepand cu 2014, locotenent-generalul Hodges este comandantul fortelor armate SUA din Europa. Cu generalul…

- Duma de Stat a Rusiei va lua decizia de a interzice accesul jurnaliștilor americani, ca raspuns la o decizie similara luata de Congresul SUA in cazul jurnaliștilor postului RT America, a anunțat Olga Savastianova, șefa comisiei pentru reglementare și control a Dumei, anunta RIA Novosti. Luni, proiectul…

- CFR Calatori a suplimentat trenurile catre destinatii precum Alba Iulia, Iasi, Timisoara, Satu Mare, Cluj-Napoca, Galati, dar si spre destinatiile turistice de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Petrosani, pentru perioada 30 noiembrie – 3 decembrie, potrivit unui comunicat publicat de companie și preluat…

- Liderul Partidului Romania Unita, Bogdan Diaconu, vine cu o reactie dura dupa comunicatul remis recent de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Diaconu sustine ca mesajul transmis de americani nu este nimic altceva decat "o lipsa de respect fața de poporul roman și un atac la suveranitatea și…

- Cat costa brazii de Craciun, pusi in vanzare de stat Regia Naționala a Padurilor - Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar prețurile raman neschimbate, respectiv intre 10 și 30 de lei, potrivit…

- De asemenea, cele doua federatii sindicale isi unesc eforturile cu cele ale societatii civile si recomanda tuturor membrilor sa participe si la protestele organizate duminica, 26 noiembrie, atat in Bucuresti, cat si in tara. Reprezentantii Cartel Alfa solicita parlamentarilor sa respinga…

- PSRM intenționeaza sa intensifice campania de colectare de semnaturi pentru trecerea la forma prezidențiala de guvernamant, a declarat președinta partidului, Zinaida Greceanii. PSRM spune ca activiștii lor au colectat deja 300 de mii de semnaturi in acest sens, iar pana la 2 februarie 2018, zi care…

- In SUA, peste 100.000 de pacienți se afla pe lista de așteptare a unui posibil donator de rinichi. Nu mai puțin de 3.000 de noi pacienți sunt adaugați pe aceasta lista in fiecare an. In medie, un pacient trebuie sa aștepte 3,6 ani pentru efectuarea unui transplant viabil. In tot acest timp, pacienții…

- Rusia vizeaza vanzari de export de cel putin 10 miliarde de dolari pentru noul MiG-35, cel mai avansat avion de lupta al tarii. Aeronava va fi scoasa la vanzare anul viitor, dar negocierile pentru vanzarea noului model MiG-35 sunt in desfasurare cu mai mult de 30 de tari, relateaza Bloomberg.…

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- „In contextul in care proiectul OUG 79/2017 privind modificarile la Codul fiscal a fost avizat negativ in Consiliul Economic si Social de catre toate partile (sindicate, patronate, societate civila), iar solicitarea catre Avocatul Poporului de a sesiza neconstitutionalitatea acestui act normativ…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut vineri formațiunilor care negociaza crearea unei coaliții de guvernamant tripartite sa iși intensifice eforturile in incercarea de a depași diferențele care le separa, relateaza DPA. Merkel a transmis într-o videoconferința cu conducerea…

- Consiliul Concurentei a aprobat vanzarea santierului Daewoo Mangalia. Consiliul Concurentei a anuntat marti, 14 noiembrie, prin intermediul unui comunicat, ca a autorizat tranzactia prin care B.V. Holding Maatschappij Damen din Olanda preia Daewoo Mangalia Heavy Industries si Daewoo Mangalia Human Resources…

- ”Consider ca este o mare nedreptate faptul ca eforturile si planurile dumneavoastra de afaceri sunt anulate de politici fiscale neinspirate, insuficient argumentate sau chiar lipsite de fundamente economice. Consider ca este cazul ca aceste practici sa inceteze. Mediul de afaceri nu poate prospera…

- Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli, pe piata interna sau la export, se va face pe baza unor contracte de vanzare stabilite in mod unitar din punctul de vedere al clauzelor și condițiilor pentru toți producatorii agricoli. Masura este inclusa intr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvern,…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Potrivit studiului, efectuat de Institutul de sondare a opiniilor YouGov si de Fundatia memoriala a victimelor comunismului, cu sediul in Washington, D.C., 44% dintre tinerii americani cu varste de pana in 35 de ani ar prefera un sistem socialist, 42% unul capitalist, 7% ar vrea un sistem comunist,…

- Este vorba despre SetUP , o școala de antreprenoriat pe baza careia sute de romani au lansat deja afaceri online. Inscrierile pentru a cincea ediție a cursului sunt deschise doar pana in 10 noiembrie. Cursul SetUP ii invața pe cursanți, pas cu pas, cum sa devina antreprenori pe cea mai mare platforma…

- "Este timpul ca SUA sa spuna adevarul și sa prezinte dovezi", a declarat Bruno Rodriguez intr-o conferința de presa la Washington cu privire la atacurile care au afectat, in diferite grade, 24 de diplomați americani la Havana."Cei care spun ca au existat atacuri, acte deliberate sau incidente…

- "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, cu rolul zdrobirii republicii noastre cu arme nucleare, continua in noiembrie, cum s-a intamplat si in octombrie", anunta agentia KCNA. Bombardierele de tip B-1B au decolat de la Baza aeriana Anderson, situata in Arhipelagul Guam (SUA) si…

- Direcția de Sanatate Publica Alba informeaza ca, la nivelul județului, nu a mai aparut niciun caz de imbolnavire cu rujeola de mai bine de o luna și jumatate. ”Ne bucura foarte mult ca parinții au ințeles importanța vaccinarii. Observam ca eforturile medicilor de familie, campaniile personalului de…

- Pașind cu stangul la prima lor experiența oficiala, baschetbalistii de la ACS Targu-Jiu vor sa ștearga acum cu buretele eșecul suferit la Mediaș, in etapa I a sezonului 2017-2018 din Divizia A. Elevii lui Laurentiu Raut si Claudiu Alionescu vor avea parte insa, de un adversar destul de incomod…

- Municipalitatea a iesit ieri cu explicatii referitoare la controversele din jurul aprobarii construirii unui ansamblu rezidential cu 12 blocuri in zona Galata. In primul rand, au sustinut acestia, ansamblul prevazut are indicatori urbanistici in parametrii zonei (Galata, sos. Iasi - Voinesti) si sunt…

- Militarii americani ai Batalionului Vanguard, din cadrul Regimentul 18 Infanterie, Brigada a 2-a Mecanizate, Divizia 1"Big Red" de Infanterie a SUA, au organizat luni o festivitate pe platoul de ceremonii al Bazei Aeriene Mihail Kogalniceanu, cu ocazia sosirii in Romania pentru un ciclu…

- Deputatul Marius Pascan a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca intre 40 si 70 la suta dintre terenurile agricole ale Romaniei au fost vandute strainilor, fapt ce ar preocupa inclusiv Comisia Europeana, iar in acest sens i-a adresat o interpelare ministrului Agriculturii, Petre…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul britanic Theresa May au convenit luni sa-și "accelereze eforturile in lunile urmatoare" pentru un acord cu privire la Brexit, relateaza AFP. Într-un comunicat difuzat în finalul unui dineu de lucru la…

- Abia acum s-au aflat mai multe amanunte incendiare despre atacurile acustice din Cuba asupra diplomatilor americani. Pentru prima oara putem sa ne dam seama ce-au auzit sau, mai bine zis, cum au fost atacati unii diplomati americani din Cuba. Jurnalistii de la Associated Press au obtinut inregistrari…

- Societatea Metrom a demarat o campanie de recrutari, incercand sa angajeze 15 persoane, cu calificari de lacatus, electrician sau laminator. Surse din conducerea companiei sustin ca este tot mai greu de gasit forta de munca pe piata brasoveana, compania avand, in prezent, peste 20% din personalul…