- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, miercuri, ca ALDE va avea o alianta politica cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. El a afirmat ca alianta va fi a treia forta parlamentara, dupa PSD si PNL. „Discutii fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

