- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si PRO Romania. "Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta cele 3 partide,…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a afirmat, vineri, pentru Mediafax, ca premierul Viorica Dancila nu are "calitati" pentru a fi candidatul partidului la alegerile prezidentiale, singura care ar avea sanse fiind primarul Gabriela Firea. "Nu are calitati (Viorica Dancila, de presedinte – n.r.). Nu, nu…

- Președintele PSD Viorica Dancila a dat semnalul astazi ca este pregatita sa intre in lupta pentru Cotroceni, spunand ca nu exclude o candidatura la prezidențiale, daca partidul i-o va cere. „Daca nu exista o alta opțiune, daca partidul imi va cere, nu voi face un pas inapoi, dar opțiunea mea…

- Primarul din Slatina, Emil Moț, crede ca PSD ar trebui sa o nominalizeze pe Gabriela Firea pentru alegerile prezindențiale din noiembrie, chiar daca aceasta nu și-a exprimat interesul pentru prima funcție in stat. Sprijinul lui Moț pentru Firea survine in ziua in care premierul Viorica Dancila a spus…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Paul Stanescu a demisionat din functia de presedinte executiv al PSD, dupa ce, suprinzator, a intrat in conflict cu Viorica Dancila. Din tabara lui Paul Stanescu mai fac parte Marcel Ciolacu si Gabriela Firea. Cei trei controleaza in jur de 15 parlamentari PSD, care ar putea vota motiune de cenzura…