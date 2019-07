Stiri pe aceeasi tema

- Ședința conducerii centrale PNL in care se voteaza noua conducere din București, in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, este marcata de tensiuni.Florin Roman i-a reproșat lui Ludovic Orban ca o prefera pe Violeta Alexandru la șefia PNL București in locul lui Rareș Bogdan. Roman…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse liberale. Biroul Executiv al PNL urmeaza sa voteze marti aceasta propunere. Violeta Alexandru a detinut portofoliul Ministerului…

- "Am promis in campania aceasta ca voi sprijini foarte multi candidati ai nostri, primari in functie sau candidati in diverse orase, de la Lugoj la multe comune si orase. Targu Mures e pentru mine o batalie crunta, pentru ca acolo am avut un primar care s-a dovedit ca a cazut in mrejele lui Calin…

- Secretarul General Adjunct al Partidului National Liberal (PNL), Cristi Barbu, il lauda pe Ludovic Orban dupa victoria surprinzatoare de la alegerile europarlamentare - este cel mai bun manager pe care partidul il putea avea.„Datorita deciziilor pe care acest om le-a luat, PNL a reușit sa…

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat joi, la Braila, ca PNL poate scoate un "scor istoric" la alegerile din 26 mai, respectiv intre 25 si 30%. "Eu cred sincer ca PNL poate scoate un scor istoric la aceste alegeri,…

- In mediul politic s-a zvonit, in ultimele zile ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ar avea mari probleme de sanatate și ar urma sa iși dea demisia. In replica, Firea susține ca nici nu se pune problema și, mai mult, intenționeaza sa candidee pentru un nou mandat.Citește și: Rareș…