- “Calatoreste in siguranța”, aplicatia MAE pentru telefonul mobil. Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia cetațenilor romani care calatoresc in strainatate aplicatia pentru telefoane mobile inteligente “Calatoreste in siguranta”. Aplicatia se inscrie in strategia MAE de diversificare a serviciilor…

- Procuratura municipiului Chisinau, de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au documentat si contracarat activitatea infractionala a unei grupari, specializate in contrabanda cu anabolizante, introduse clandestin pe teritoriul Republicii Moldova, destinatia finala fiind statele Uniunii Europene.

- Un plan de cooperare transparenta intre Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generala și Serviciul de Informații și Securitate a fost stabilit astazi de conducerea celor trei instituții. Printre prioritați este neadmiterea ingerințelor in activitatea organelor de drept.

- Procurorii anunta ca au pornit astazi, 2 august, o cauza penala in cazul celor sapte cetateni turci declarati persoane indezirabile si indepartati de pe teritoriul Republicii Moldova in septembrie 2018. Dosarul a fost pornit pe faptul „excesului de putere sau depasirii atributiilor de serviciu, comis…

- Cetațean strain, a carui fapte constituie amenințari la adresa securitații naționale, a fost indepartat de pe teritoriul Republicii Moldova in cadrul unei operațiuni comune, realizata de catre Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și Biroul Migrație și…

- Președintele Igor Dodon i-a prezentat în aceasta dimineața pe noul Director al Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, colonelul Alexandru Esaulenco, și pe vice-directorul SIS, colonelul Artur Gumeniuc, subalternilor din cadrul instituției. „Mi-am exprimat…

- Fostul șef al staff-ului electoral al lui Andrei Nastase ar putea conduce Serviciul de Informații și Securitate, asta deși actuala guvernare vorbește despre depolitizarea SIS. Potrivit newsmaker.

- Serviciul de Protectie si Paza (SPP) si Organizatia Natiunilor Unite au semnat acordul de cooperare, pentru urmatorii doi ani, privind pregatirea ofiterilor de securitate ai ONU in cadrul Centrului de Excelenta pentru Protectie si Securitate - SPP. "Cursurile organizate la Bucuresti, in…