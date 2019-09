Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu negociaza, cu cei din PNL, o sustinere a senatorului liberal Alina Gorghiu la sefia Senatului. Calculele nu ii ajuta, insa, pe cei din Opozitie. Problema este ca Opozitia, in acest moment, nu are voturile pentru a-si impune un presedinte al Senatului. PSD are, in…

- Parlamentarii se intorc luni la munca pentru inceputul sesiunii parlamentare de toamna. In cazul in care Calin Popescu Tariceanu va demisiona din functie, acestia vor trebui sa aleaga un nou presedinte al Senatului.

- In Senat au inceput sa circule mai multe nume de potențiali candidați pentru a doua funcție in stat, dupa ce actualul președinte Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca va demisiona. In cazul in care președintele Romaniei nu-și poate exercita funcția interimatul la șefia țarii este preluat de președintele…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu ar fi decis sa renunte la functia de presedinte al Senatului la inceputul sesiunii parlamentare din septembrie si retragerea din cursa pentru prezidentiale, iar anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politic Central, de la ora 16.00, afirma surse politice.…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca unii social-democrat își fac niște socoteli greșite fiindca mizeaza pe faptul ca ar fi atât de importanta șefia Senatului pentru el și ALDE, încât partidul pe care îl conduce nu va ieși de la guvernare. Acesta a spus ca „guvernarea…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și-a publicat zilele trecute declarația de avere din care reiese faptul ca incaseaza de la MAE și pensie, și salariu, noteaza Newsweek Romania. Potrivit sursei citate, Meleșcanu incaseaza azi de la MAE o pensie de o pensie de 107.302 lei pe an, adica 8.900 de…

- Calin Popescu Tariceanu a depus, la Senat, o solicitare de constituire a unei comisii de cod electoral, care sa modifice legislația pentru rezolvarea problema secțiilor de vot din diaspora. El propune ca secțiile din strainatate sa fie deschise timp de o saptamana pentru evitarea aglomerației. Propunerea…