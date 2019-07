SURSE: PSD face presiuni pentru controlul asupra Justiției In ciuda declarațiilor publice privind schimbarea atitudinii PSD fața de Justiție, in subterane se duce in continuare o lupta acerba pentru controlul asupra acesteia, in vederea pastrarii status-quo-ului, sa nu fie desființate instituții și sa nu fie schimbate persoanele instalate de social-democrați pana acum in pozițiile cheie. Mai mult decat atat, au declarat surse oficiale pentru Digi24.ro , relația partidului cu ministrul Justiției, Ana Birchall, este extrem de rece, dupa ce aceasta și-ar fi informat colegii ca nu accepta secretari de stat din cadrul partidului și premierul Dancila nu a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

