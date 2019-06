Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila ii demite pe consilierul sau onorific pe probleme economice și fiscalitate, Remus Borza. Decizia vine in contextul in care Borza a facut declarații privind reducerea numarului de bugetari și de ministere. Surse din randul Guvernului au precizat ca Viorica Dancila a decis sa-l…

- Ministerul Finantelor (MFP) plateste mai mult pentru titluri de stat ajunse la scadenta si dobanzi decat s-a imprumutat de la bancile participante la licitatii. Surse din piata bancara sustin ca MFP va avea bani pana la alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an, chiar daca isi extinde suma…

- "Pentru creditele Prima Casa aflate in derulare, bancile isi vor chema clientii sa le propuna un nou nivel al dobanzii, calculat cu IRCC. Dupa ce s-a ajuns la o intelegere, aceasta se comunica Fondului de garantare", au declarat pentru ECONOMICA.NET surse guvernamentale. Proiectul de HG care…

- Autoritatile se pregatesc sa dea o amnistie fiscala pentru toti cei care trebuie sa achite la Fisc sume mici. Potrivit unor surse din Guvern, după Paşte, Ministerul Finanţelor va iniţia o ordonanţă de urgenţă de anulare a datoriilor pe care le-au strâns,…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat azi pe presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre Ministerul Justitiei, acolo unde PSD l-a propus pe Eugen Nicolicea in locul lui Tudorel Toader. Initial, presedintele nu i-a raspuns, apoi seful statului i-a transmis premierului ca respinge toate cele trei…

- ​Ministerul Justiției critica puternic un proiect de OUG al Ministerului Finanțelor, care prevede includerea Loteriei Române și a Imprimeriei Naționale în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, pe care Guvernul Dancila vrea sa-l creeze. Potrivit Ministerului Justiției, una dintre prevederi…

- „Ministerul Finantelor a cerut fiecarui minister in parte si agentiilor o situatie vizavi de modul in care sunt atributiile stabilite si cheltuielile avute in vedere, absolut totul in detaliu, de la caz la caz, pentru a putea face o analiza si pentru a urmari ce se poate elimina ca si cheltuiala publica.…

- Ministerul Finantelor a cerut fiecarui Minister si agentiilor din subordine o situatie privind atributiile stabilite si cheltuielile avute in vedere pentru a putea urmari ce se poate elimina ca si cheltuiala publica.