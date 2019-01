Stiri pe aceeasi tema

- PSD București a cerut retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. In replica, viceprimarul spune pentru Mediafax ca actul nu este asumat.Conform documentului intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, in CEX-ul de la București se va cere retragerea sprijinului…

- PSD Bucuresti a cerut retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, surse din conducerea organizatiei precizand pentru MEDIAFAX ca acesta va fi inlocuit din functie si exclus din partid pentru declaratiile sale. In replica, Badulescu spune ca actul nu ...

- PSD Bucuresti a cerut retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, surse din conducerea organizatiei precizand pentru MEDIAFAX ca acesta va fi inlocuit din functie si exclus din partid pentru declaratiile sale. In replica, Badulescu spune ca actul nu este asumat.

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, ramane membru PSD si vicepresedinte al partidului, in urma sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Singura functie pe care aceasta o pierde este cea de presedinte PSD Ilfov, dupa ce anterior si-a dat demisia din functia de presedinte interimar al PSD Bucuresti.Liviu…

- Deputat PSD, despre Firea: CEx sa ia o masura drastica – excludere sau ridicarea sprijinului politic Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la sedinta de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, si anume excluderea din formatiune…

- A fost o ședința importanta la PSD, duminica seara, in pregatirea celei de maine. Social-democrații par sa ii retraga sprijinul politic Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, potrivit informațiilor Digi24. In ședința de luni se va supune la vot acest...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la ședința de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, și anume excluderea din formațiune sau retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei, Gabriela Firea.„Sper sa se ia…

- "Am castigat procesul cu Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei, omul Gabrielei Firea, omul lui Becali. Ma intreb... acum ce urmeaza? La ce noi forme de presiune vor recurge?", a scris Ciucu pe Facebook.Pe 19 iunie, PNL anunta printr-un comunicat ca Aurelian Badulescu l-a dat in judecata…