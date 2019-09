SURSE PSD - Apare un nou partid pe scheletul ALDE?

Stiri pe aceeasi tema

- Șefii filialelor ALDE și conducerea centrala a partidului au decis, luni, in Parlament, sa iasa de la guvernare și sa faca alianța cu Pro Romania. De asemenea, ALDE va susține candidatura independenta a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale.Miniștrii ALDE iși vor depune demisia din…

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la ședința formațiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianța politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru Mediafax.