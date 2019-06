Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul inregistrat de PSD-ALDE la alegerile europarlamentare l-a readus pe deputatul Nicușor Dan, membru fondator USR, in reflectoarele opoziției pentru viitoarele alegeri.Liberalii negociaza cu Nicușor Dan o candidatura a acestuia din partea PNL pentru Primaria Capitalei. Chiar daca liberalii…

- Sunt discuții interesante in interiorul PNL. In contextul demisiilor și demiterilor din PNL București, se vehicula zvonul ca Rareș Bogdan va fi candidatul PNL pentru Primaria Capitalei. Potrivit unor...

- PNL se reuneste, luni, in sedinta pentru a face analiza rezultatului de la alegerile europarlamentare. In ciuda clasarii pe primul loc, la scrutinul din 26 mai, liberalii a inregistrat un scor rusinos, in Capitala, unde Alianta 2020 USR-PLUS a primit cele mai multe voturi din partea bucurestenilor.…

- Dragoș Birligea, afaceristul care, sub influența drogurilor, a provocat anul trecut un accident pe bulevardul Dacia din Capitala in urma caruia au fost ranite mai multe persoane, s-ar fi sinucis, vineri, in propria locuința, au precizat surse judiciare, informeaza Mediafax.Surse judiciare…

- Toate scolile si gradinitele din Bucuresti isi vor suspenda cursurile, vineri, 31 mai, cand Papa Francisc va vizita Capitala, in timp ce joi vor fi suspendate cursurile in scolile si gradinitele aflate pe traseul vizitei oficiale, potrivit news.ro.Primarul general Gabriela Firea a spus ca…

- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza, vineri, cel de-al treilea miting electoral, in Parcul Izvor din Bucuresti. La eveniment va participa si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, conform news.ro.Mitingul aliantei 2020 USR PLUS va avea loc in Parcul Izvor, incepand de la ora…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- O noua ediție a spectacolului de apa, muzica și lumini „Simfonia Apei” începe sâmbata, în București, la Fântânile Urbane din Piața Unirii. Show-ul este la a doua sa ediție, dupa ce anul trecut primaria a redeschis cele 44 de fântâni reabilitate de…