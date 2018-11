Stiri pe aceeasi tema

- O parte din liderii județeni PSD s-au exprimat intr-o discuție la Parlament cu Liviu Dragnea, pentru aplicarea unor sancțiuni in CExN de luni pentru vicepreședintele Adrian Țuțuianu și secretarul general Marian Neacșu, putand sa se mearga pana la excludere, au spus pentru Mediafax surse din partid.

- In acest moment, din nucleul dur al pucistilor fac parte Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, Marian Neacsu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Ion Mocioalca, la care s-a alaturat si Gabriela Firea. Acestia controleaza un numar de parlamentari care ar determina pierderea majoritatii de catre coalitia PSD – ALDE…

- Luni seara, in jurul orelor 19, a avut loc o intalnire la Parlament a taberei anti-Dragnea pentru a puncte la punct mai multe decizii: susținerea pentru ca Paul Stanescu sa ramana in Guvernul Dancila, susținerea pentru ministrul Tudorel Toader și sa nu fie executat nimeni din partid, informeaza Romania…

- Majoritatea celor care il contesta pe Liviu Dragnea au luat deja cuvantul in ședința, discuțiile axandu-se pe modul in care acesta a ales sa conduca partidul, insa pana in acest moment, nu i s-ar fi cerut concret demisia liderului PSD. Adrian Țuțuianu, unul dintre contestatarii asumat ai lui Dragnea a…

- Mihai Tudose a criticat lipsa de comunicare din partid, in timp ce Adrian Țuțuianu a prezentat un sondaj de opinie in care PSD este la scorul prezentat in scrisoarea nemulțumiților, fara a spune cine a realizat sondajul, au declarat surse politice, citate de Mediafax.Fostul premier Mihai Tudose…

- Conducerea largita a PSD se reuneste, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care se va desfasura in Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate „Declaratia privind Starea Partidului Social Democrat”. Documentul propune 19 masuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din functia de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reactie dupa scrisoarea semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu prin care i se cere demisia de la conducerea PSD si a Camarei Deputatilor, el spunand ca a inteles din aceasta “epistola” ca “partidul trebuie sa se alinieze cu Klaus Iohannis,…

- Tensiunea la varful PSD a atins miercuri noi cote. Intr-o sedinta cu mai multi lideri ai partidului, Liviu Dragnea a rabufnit la adresa secretarului general Marian Neacsu, dar si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, marți, la Parlament,…