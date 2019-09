Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse citate de Mediafax, liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie. Orban le-a explicat liberalilor ca are promisiunea a 22 de voturi din partea ALDE la moțiunea de cenzura, insa personal estimeaza ca vor fi 18-19 voturi pentru din partea aleșilor ALDE, au…

- Liderul PNL, Ludovic Orbvan anunta ca motiunea de cenzura urmeaza sa fie depusa in perioada urmatoare. Potrivit unor surse parlamentare, aceasta va fi depusa pe 30 sepitembrie, lunea viitoare. Liberalii spun ca, daca ALDE va sustine demersul si va vota motiunea, Guvernul Dancila va pica. "Motiunea de…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- „Eu as fi vrut sa fie depusa motiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (...) Daca vine premierul si trece restructurarea guvernului cu 233 de voturi, atunci nu mai exista nicio sansa sa depui motiunea de cenzura. (...) Va rade toata lumea de tine ca nici macar nu ai depus acea…

- In ședința Biroului Executiv al PNL s-a decis ca toți parlamentarii PNL sa intre intr-un cantonament forțat și nu vor mai avea voie sa absenteze de la nicio ședința a Parlamentului pana pe data de 20 octombrie.Citește și: EXCLUSIV Restructurarea guvernului in linie dreapta. Se pregatește o…

- Liderii liberali fac tot ce pot pentru a aduna semnaturile necesare depunerii motiunii de cenzura. Aceștia duc negocieri pentru ca PNL vrea sa aiba minimum 233 de semnatari. Demiterea guvernului depinde insa...

- Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica trebuie rezolvata cat mai repede intrucat Romania risca sa piarda increderea partenerilor internationali, inclusiv a partenerilor financiari si a dat exemplul faptului ca tara noastra se imprumuta cu dobanzi mult…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a stabilit un calendar de negocieri privind semnarea moțiunii de cenzura, scrie Antena 3. PNL va purta negocieri cu toate formațiunile politice și...