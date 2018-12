Stiri pe aceeasi tema

- Acordul privind Brexit-ul negociat de catre premierul britanic Theresa May ''nu ofera suficienta claritate sau certitudine pentru viitorul Regatului Unit'', considera Comisia pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana intr-un raport, relateaza duminica agentia DPA preluata de Agerpres. …

- Ieri am putut asista, poate, la un moment istoric in evoluția proiectului Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Theresa May a fost infranta pe toate fronturile unde a luptat. Daca pana acum anularea Brexitului parea, totuși, o posibilitate indepartata, ei bine, de azi inainte, posibilitatea…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de...

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca nu isi va da demisia, desi au existat contestatari ai acordului pentru Brexit aprobat miercuri de Guvernul britanic, scrie The Guardian, conform news.ro. Intrebata ce va face daca va exista un vot de neincredere…

- Intrebata ce va face daca va exista un vot de neincredere dupa ce mai multi membri ai Partidului Conservator au trimis scrisori in acest sens catre Comitetul 1922, aripa partidului care se ocupa de alegeri, Theresa May a declarat ca isi va face treaba, va negocia cu UE si apoi va supune la vot acordul…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, va declara in fata Camerei Comunelor ca acordul privind Brexitul este gata in proportie de 95% si ca protocoalele acordului au fost stabilite, scrie The Guardian prluat de news.ro.May este asteptata sa confirme ca a rezolvat problema viitorului statut…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Uniunea Europeana ca nu trateaza Marea Britanie cu respect, intr-un discurs tinut la o zi dupa ce planul ei privind Brexitul a fost respins de liderii UE, scrie The Guardian.